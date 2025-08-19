롯데마트, 산지직송 '서해안 햇꽃게' 판매…100g당 992원

21일 금어기 해제

새벽에 잡아 올려 신선도 유지

물량 역대 최대 준비…전년대비 30% 확대

롯데마트가 오는 21일 올해 처음 어획한 '서해안 햇꽃게(100g·냉장·국산)'를 선보인다고 19일 밝혔다.

꽃게는 산란기 보호를 위해 매년 6월 21일부터 8월 20일까지 금어기를 시행하고 있다. 이번에 판매하는 상품은 금어기 해제 당일 새벽 서해안에서 잡아 올린 물량이다.

오는 27일까지는 서해안 햇꽃게를 992원에 판매한다. 이는 행사 카드 결제 시 20% 할인이 적용된 가격이다. 이번 행사는 제철 꽃게 시즌 개막을 맞아, 소비자들이 제철 별미를 합리적인 가격에 즐길 수 있도록 기획됐다.

롯데마트는 신선도 유지에 만전을 기했다. 새벽에 어획한 햇꽃게를 산지 직송해, 당일 오후 살아있는 상태로 공급한다. 조업 직후 꽃게를 5℃ 이하 냉수에 담가 기절시키고 모래톱과 유사한 환경을 조성해 전국 매장에 직송하는 구조다. 산지와 매장을 잇는 체계적인 유통 인프라를 통해, 고객들은 롯데마트 전 점에서 최상의 초신선을 경험할 수 있다.

물량도 역대 최대로 준비했다. 롯데마트는 꽃게 주산지인 부안 격포항과 태안 신진도항 소재의 선단 40여척과 사전 계약을 체결해, 전년 대비 약 30% 확대된 공급망을 구축했다. 이에 더해 선별과 포장을 담당하는 전문 패킹장 8곳과 협력해, 시즌 내내 안정적인 공급을 이어갈 계획이다.

오문규 롯데마트·슈퍼 수산팀 MD(상품기획자)는 "가장 신선한 상태의 햇꽃게를 발 빠르게 제공하기 위해 롯데마트의 산지 네트워크와 노하우를 총동원했다"며 "앞으로도 제철 수산물을 초신선 상태로 합리적인 가격에 판매할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



