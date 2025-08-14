전북소방본부, 18일부터 '119상담톡' 시범 운영

카카오톡 기반 비대면 구급상담 서비스
전북소방본부가 오는 18일부터 내달 14일까지 카카오톡 기반 비대면 구급상담 서비스 '전북 119상담톡'을 시범 운영한다.
14일 전북소방본부에 따르면 '전북 119상담톡'은 청각·언어장애인 등 사회취약계층의 119 구급서비스 접근성을 높이기 위해 마련됐다.
이번 상담서비스는 카카오톡 기반에서 채널명 '전북 119상담톡'을 검색해 친구등록 후 채팅을 통해 병·의원안내, 응급처치 방법 상담, 구급차 출동 요청까지 가능한 서비스다. 기존 음성기반 신고가 어려운 청각·언어장애인 약 2만3,000여명이 실질적인 도움을 받을 수 있을 것으로 기대된다.
소방본부는 시범운영 기간 동안 도내 장애인복지관, 장애인단체, 행정복지센터 등을 직접 방문해 서비스 홍보와 가입 안내를 진행하며, 현장에서 이용자 의견을 적극 수렴해 이를 바탕으로 기능을 보완하고, 향후 전 도민을 대상으로 확대 시행할 계획이다.
이오숙 전북소방본부장은 "119서비스는 누구에게나 동등하게 제공돼야 한다"며 "카카오톡 상담을 통해 사회취약계층이 응급상황에서 더 신속하고 안전하게 도움을 받을 수 있도록 지속적으로 개선하겠다"고 말했다.
