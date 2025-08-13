본문 바로가기
호남

제1회 흑산 섬 영화제 개최…섬과 영화의 특별한 만남

호남취재본부 정승현기자

입력2025.08.13 16:21

전남 신안군, K-관광섬 사업 일환
영상 공모전·다큐 상영·트레킹 등

흑산 섬 영화제 포스터. 신안군 제공

전남 신안군이 오는 15일부터 이틀간 흑산도 사리 일원에서 '2025 흑산 섬 영화제'를 개최한다.


올해 첫선을 보이는 이번 영화제는 문화체육관광부 K-관광섬 흑산도 '자산어보캠프' 사업의 하나로, 흑산도의 자연과 문화를 영상으로 조명하고 섬의 매력을 알리기 위해 기획됐다.

영화제는 '흑산 섬 영상 공모전' 시상식과 수상작 상영으로 막을 올린다. 공모전에는 다큐멘터리, 브이로그 등 흑산도를 배경으로 한 다양한 단편 영상이 출품됐으며, 심사를 통해 대상 1편을 포함해 총 5편이 선정됐다. 이 작품들은 영화제 기간 관객들에게 공개된다.


초청작으로는 과거 흑산도에서 운영됐던 유랑 해상시장 '파시'를 복원한 다큐멘터리 '파시'가 상영된다. 이 작품은 '바다의 국경 섬을 걷다'의 저자 강제윤 섬 연구소장과 KBS 설 특집 다큐 '엄마의 밥 꽃'의 최현정 감독이 공동 연출해 관심을 끌고 있다.


영화제 기간에는 영화 상영 외에도 '흑산 섬 트레킹', 주민과 관광객이 함께하는 '사리 산다이', 흑산도 출신 정태연 대표가 직접 선보이는 '흑산도 홍어 해체쇼' 등 다양한 부대 행사가 마련된다.

김대인 전남 신안군수 권한대행은 "이번 영화제가 섬 주민과 관광객 모두에게 의미 있는 문화 교류의 장이 되길 바란다"며 "K-관광 섬 사업을 통해 흑산도의 매력을 널리 알리고, 지역 문화예술 발전을 위한 기반을 다지겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
