外人·기관도 담은 리오프닝 수혜주 '식음료'…향후 전망은?

[아시아경제 권재희 기자] 코로나19 팬데믹 상황에서도 강세를 보였던 식음료주에 대한 관심이 여전히 뜨겁다. 식음료주는 대표적인 경기방어주로, 요즘과 같이 물가 제어를 목표한 금리인상기에도 크게 흔들리지 않기 때문이다. 기관과 외인들도 리오프닝 관련주를 담는 것으로 포착되면서, 시장에서는 경제정상화에 대한 기대감이 높은 것으로 보인다.

19일 한국거래소에 따르면 2월 외국인과 기관의 순매수 상위 50개 종목에 하이트진로, 아모레퍼시픽, 농심, 코스맥스, 제주항공, CJ제일제당, 롯데칠성, CJ 프레시웨이 등 리오프닝 관련주들이 다수 포진돼있는 것으로 나타났다.

증권업계에서도 리오프닝주에 대한 목표주가를 상향하고 있다.

NH투자증권은 하이트진로에 대해 투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 기존 4만원에서 4만2000원으로 상향했다.

조미진 NH투자증권 연구원은 "코로나19 상황 및 거리두기 규제 등에 따른 변동성은 여전히 존재하지만 올해는 단계적 일상회복이 진행되면서 주류 수요가 점차 정상회 될 것으로 기대된다"고 평가했다.

하이트진로와 더불어 대표적 식음료주로 꼽히는 롯데칠성도 주목할 만하다. 신한금융투자는 롯데칠성에 대해 투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 기존 18만원에서 21만원으로 올렸다.

조상훈 신한금융투자 연구원은 "롯데칠성은 올해도 기능성 제품 출시와 제로 탄산 상품 확대, 소비 트렌드에 부합하는 신제품 출시를 통해 성장성과 수익성 두 마리 토끼를 모두 잡을 계획"이라며 "올해는 맥주 사업도 흑자전환이 예상된다"고 분석했다.

다만 리오프닝주의 대다수가 펀더멘털에 기초한 것이 아닌 일상 회복에 대한 기대감만으로 상승한 종목들도 많아 주의가 필요하다는게 전문가들의 조언이다.

한지영 키움증권 연구원은 "기대감만으로 베팅하기 보다는 이익 가시성에 주목해야할 시점"이라며 "실적발표에서 이익 전망이 지속적으로 상향하는 탄탄한 종목 위주로 주목해야 할 것"이라고 분석했다.

