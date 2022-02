신테카바이오, AI 슈퍼컴센터 건립 본격화

[아시아경제 박형수 기자] 인공지능(AI) 기반 신약 개발업체 신테카바이오 신테카바이오 226330 | 코스닥 증권정보 현재가 12,150 전일대비 500 등락률 -3.95% 거래량 98,927 전일가 12,650 2022.02.14 11:35 장중(20분지연) 관련기사 1월엔 어떤株 사야하나"신테카바이오" 말씀드렸죠? 후속株 하나더! 임상3상 관련株 갑니다[특징주]신테카바이오 "면역항암제 후보물질 전임상 효과 입증"에 상한가 close 가 AI 슈퍼컴센터를 본격적으로 건립한다고 14일 밝혔다.

AI 슈퍼컴센터는 2020년 4월 확보한 대전 둔곡지구 연구용지 1만200㎡ 부지에 연면적 3954.54㎡, 건축면적 1325.61㎡(지상 4층) 규모로 건립한다. 올해 안에 준공하는 것을 목표로 하고 있다.

신테카바이오 신테카바이오 226330 | 코스닥 증권정보 현재가 12,150 전일대비 500 등락률 -3.95% 거래량 98,927 전일가 12,650 2022.02.14 11:35 장중(20분지연) 관련기사 1월엔 어떤株 사야하나"신테카바이오" 말씀드렸죠? 후속株 하나더! 임상3상 관련株 갑니다[특징주]신테카바이오 "면역항암제 후보물질 전임상 효과 입증"에 상한가 close 는 AI 슈퍼컴퓨터 인프라를 현재 3000대 규모에서 약 1만대 규모로 증설하는 것으로 계획하고 있다. 인프라를 강화해 합성신약 후보물질 발굴 AI 플랫폼 ‘딥매처(DeepMatcher)’와 암 특이항원(신생항원)을 예측하는 ‘네오-에이알에스(NEO-ARS)’ 등의 고도화를 추진한다. 기존 플랫폼을 기반으로 하는 서비스형 플랫폼(PaaS) 방식의 클라우드 서비스 환경을 구축할 예정이다.

정종선 신테카바이오 신테카바이오 226330 | 코스닥 증권정보 현재가 12,150 전일대비 500 등락률 -3.95% 거래량 98,927 전일가 12,650 2022.02.14 11:35 장중(20분지연) 관련기사 1월엔 어떤株 사야하나"신테카바이오" 말씀드렸죠? 후속株 하나더! 임상3상 관련株 갑니다[특징주]신테카바이오 "면역항암제 후보물질 전임상 효과 입증"에 상한가 close 대표는 "AI 슈퍼컴센터 건립은 슈퍼컴퓨팅 인프라 최적화 및 확대와 더불어 현재 구축 중인 클라우드 서비스 환경을 완성하는 데에도 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

이어 "AI 신약발굴 플랫폼을 클라우드 서비스로 확장하고 제공하는 만큼 AI 슈퍼컴센터 완공 후에는 이로 인한 매출 증대가 이뤄질 것으로 전망한다"고 덧붙였다.

신테카바이오 신테카바이오 226330 | 코스닥 증권정보 현재가 12,150 전일대비 500 등락률 -3.95% 거래량 98,927 전일가 12,650 2022.02.14 11:35 장중(20분지연) 관련기사 1월엔 어떤株 사야하나"신테카바이오" 말씀드렸죠? 후속株 하나더! 임상3상 관련株 갑니다[특징주]신테카바이오 "면역항암제 후보물질 전임상 효과 입증"에 상한가 close AI슈퍼컴센터는 전력사용효율(PUE) 1.1 수준을 목표로 하는 에너지 고효율 센터 구축을 위해 자연대류 순환 외기냉각 방식의 설계를 도입한다.?

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr