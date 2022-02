“동계올림픽 선전 기원”…롯데홈쇼핑, 파이팅 코리아 쇼핑대전

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 20일까지 베이징 동계올림픽에 출전하는 대한민국 국가대표 선수단의 선전을 기원하는 ‘파이팅 코리아 쇼핑대전’을 진행한다고 3일 밝혔다.

매일 오전 9시 선착순 1만 명에게 골드, 실버, 브론즈로 나눠 최대 1만원 상당의 파이팅 쿠폰팩을 지급하고, 구매고객 중 추첨을 통해 공식 후원사인 ‘노스페이스 베이징 2022 시상복 레플리카’, ‘오클리 유니티 컬렉션’, ‘폴메이드 국가대표 공식 마스크’ 등을 경품으로 제공한다. 3일부터 6일까지 전야제 및 개막 특집으로 TV방송 상품을 구매한 고객에게 10% 적립금도 준다.

TV홈쇼핑 생방송 중 응원 영상과 쇼호스트 멘트를 통해 올림픽에 대한 관심과 국가대표 선수단 응원을 독려할 예정이다. 쇼트트랙, 스피드 스케이팅, 컬링, 루지 등 대한민국 선수단이 출전하는 주요 경기 시간대에 인기 가전, 식품, 남성 패션 상품들을 전략 편성한다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “코로나19 확산으로 지친 국민들에게 우리 선수들의 노력이 감동과 위로가 되기를 바란다"며 "향후 빅데이터, 미디어 콘텐츠 등 자사가 보유한 역량을 적극 활용한 차별화 마케팅으로 국내 스포츠 활성화에 기여할 계획”이라고 말했다.

