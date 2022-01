셀바스AI, 글을 음성으로 전환하는 AI 성우…'셀비 보이스' 오픈

서비스 런칭 기념 20% 할인

"오디오 콘텐츠 손쉽게 제작"

[아시아경제 김보경 기자] 인공지능(AI) 전문기업 셀바스AI 셀바스AI 108860 | 코스닥 증권정보 현재가 10,800 전일대비 350 등락률 -3.14% 거래량 1,146,355 전일가 11,150 2022.01.17 14:37 장중(20분지연) 관련기사 셀바스AI, 음성합성 기술 적용한 'AI상담사' 보이스 공개 셀바스AI, 신한은행에 '셀비펜' 공급…"효율적 업무처리 지원" 감사합니다 “코이즈”로 1억 벌었습니다! 후속株 또 갑니다, 선착순 마감 close 가 누구든 쉽고 편하게 고품질 AI 목소리를 활용해 오디오 콘텐츠를 만들 수 있는 AI 성우 서비스 '셀비 보이스(Selvy Voice)'를 오픈했다고 17일 밝혔다.

셀비 보이스는 웹 페이지에 입력한 글을 셀바스AI의 목소리로 변환해 오디오 콘텐츠를 손쉽게 제작할 수 있는 서비스다. 사용자가 직접 입력하거나 이미 작성해 놓은 글을 업로드 한 후 AI 목소리를 선택하면 음원 파일을 만들 수 있다.

최근 유튜브를 통한 교육 오디오, 동영상 콘텐츠의 제작이 증가함에 따라 AI 목소리(AI 성우)를 찾는 제작자들이 많아지고 있다. 셀비 보이스를 이용하는 누구든 다양한 고품질 AI 목소리를 활용한 콘텐츠 제작이 가능하며, 영상 제작 시간과 비용을 효과적으로 줄일 수 있다.

셀비 보이스는 사용자의 취향에 맞춰 직접 편집이 가능한 것이 특징이다. 편집기를 통해 쉽고 편하게 원하는 스타일의 AI 목소리를 만들고 음원 파일로 생성할 수 있다. 기쁨, 슬픔 등 기본 5가지의 감정의 AI 목소리가 준비돼있다. AI 목소리의 높낮이, 빠르기 등 스타일에 맞는 목소리 편집이 가능하고 발음 편집 기능도 제공한다.

셀비 보이스 서비스 사이트에서 무료로 사용해 볼 수 있으며, 사용량에 따라 요금을 선택할 수 있어 합리적인 소비가 가능하다. 셀비 보이스의 기본 요금제는 서비스 오픈을 기념해 20% 할인을 진행 중이다.

서수보 셀바스AI 프로덕트오너(PO)는 "유튜브를 통한 교육 오디오, 동영상 콘텐츠의 인기가 높아지면서 고품질 목소리를 찾는 사람이 많아지고 있다"며 "단 몇 번의 클릭만으로 고품질의 AI 목소리를 만들고, 오디오 콘텐츠까지 해결할 수 있는 셀비 보이스가 많은 사용자들의 콘텐츠 제작에 활용되길 기대한다"고 말했다.

