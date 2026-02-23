메디아나, 종합병원 '웨어러블 심전도 솔루션' 사업 확대

메디필드한강 이어 구미강동병원과 공급계약

셀바스AI의 계열사인 의료기기 전문기업 메디아나가 구미강동병원과 웨어러블 심전도(ECG) 솔루션 공급 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 계약은 지난달 체결한 경기 용인시 메디필드한강병원(약 300병상)에 이은 두 번째 종합병원 계약이다. 구미강동병원은 203병상을 보유한 종합병원으로, 내과와 외과 등 주요 진료과를 운영하면서 구미 지역 및 인근 권역 환자를 대상으로 진료 서비스를 제공하는 지역거점 의료기관이다.

구미강동병원은 웨어러블 심전도 도입 시 단순 무선 모니터링이 아닌 병원 전체 운영을 아우르는 통합 모니터링 구조를 검토했다. 이에 메디아나는 기존 유선 환자감시장치(PMD)에 웨어러블 심전도와 낙상 감지 기능을 연동해 중환자실부터 일반병동과 이동 환자까지 하나의 플랫폼으로 관리할 수 있는 유·무선 통합 솔루션을 제공했다.

메디아나는 웨어러블 심전도 신사업 론칭 이후 단기간에 연속적으로 종합병원 계약을 확보하며 병원 도입 사례를 확대하고 있다. 이번 구미강동병원뿐 아니라 현재 도입을 논의 중인 병원이 200곳 이상이어서 다음 달부터는 월 계약 병상 수가 1000병상을 상회할 것으로 기대하고 있다.

윤승현 메디아나 사장은 "종합병원을 중심으로 유·무선 통합 모니터링에 대한 수요를 확인하고 있고, 여기에 환자 안전 기능까지 하나의 운영 체계로 통합한 모델을 바탕으로 병원 공급을 확대해 나갈 계획"이라며 "이번 계약을 계기로 400병상 이상 상급종합병원은 물론 해외 시장으로의 확장도 추진할 것"이라고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



