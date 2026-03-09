셀바스헬스케어, AI 점자단말기 '브레일센스 7' 출시

세계 최대 보조공학 박람회 'CSUN'서 공개

구글 '제미나이'에 독자기술 'ART' 결합

신제품은 미국 캘리포니아 애너하임에서 열린 보조공학 분야 전시인 'CSUN 컨퍼런스'에서 공개됐다.

브레일센스 7은 구글의 생성형 AI 솔루션 '제미나이'를 점자 단말기에 통합 적용한 제품이다. 사용자는 점자 입력 또는 음성 명령을 통해 제미나이 프롬프트를 작성하고, 생성된 결과를 점자 디스플레이와 음성으로 동시에 확인할 수 있다. 회사 측은 점자 단말기에 제미나이를 직접 통합해 상용화한 첫 사례라고 설명했다.

클라우드 기반 구글 AI 플랫폼 '버텍스 AI(Vertex AI)'와 온디바이스 모델 '제미나이 나노'를 함께 적용한 점도 특징이다. 이를 통해 장소 제약 없이 문서 요약, 정보 검색, 사물 인식 등의 기능을 지원한다.

이번 제품에는 셀바스헬스케어가 자체 개발한 'ART(Active Responsive Touch) 브레일 솔루션' 기술도 탑재됐다. ART는 사용자의 점자 읽기 패턴과 손끝 움직임을 실시간으로 인식해 탐색 효율을 높이는 기술이다. 기존 점자 단말기가 정보 출력 중심 구조였다면 이번 제품은 사용자 반응을 인식해 상호작용 기능을 강화했다.

회사는 'iF 디자인 어워드 2026' 제품 부문 본상을 받은 브레일센스 7의 기술 혁신과 접근성 중심 디자인을 동시에 강화해 글로벌 시장 공략에 나설 계획이다.

유병탁 셀바스헬스케어 대표는 "이번 신제품은 회사의 점자 단말기 제조 역량과 글로벌 AI 기술을 결합한 결과물로, 시각장애인 사용자의 삶에 실질적인 변화와 도움을 주는 기술을 세계 시장에 선보이게 돼 매우 기쁘다"며 "AI 기반 접근성 기능 고도화를 통해 글로벌 시장에서 제품 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

시장분석기관 킹스리서치에 따르면 전 세계 시각장애 보조기술 시장규모는 지난해 약 47억1060만달러(약 6조3000억원)에서 2032년 112억1215만달러(약 15조원) 규모로 성장할 것으로 전망된다. 셀바스헬스케어는 내달 4일 서울 여의도 이룸센터에서 브레일센스 7 국내 출시 행사를 개최할 예정이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



