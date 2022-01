김건희 '7시간 통화' 방송…안도하는 국민의힘 여론보는 민주당

이준석 등 "金 발연 문제 없다"

권혁기 "실정법 위반 나왔다"

[아시아경제 이현주 기자, 구채은 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보 배우자 김건희씨와의 통화 내용을 보도한 16일 저녁 공중파 방송 후 국민의힘은 오히려 안도의 한숨을 내쉬고 있다.

방송 내용이 사적 대화 수준에 불과하다며 MBC 보도를 정치 공작이라고 비판했다. 권영세 국민의힘 중앙선거대책본부장은 17일 열린 선대본 회의에서 "MBC도 반론권도 제대로 주지 않은 채 대선 목전에 방송함으로써 정치 공작의 선봉을 자임했다"고 말했다. 이준석 대표도 방송 직후 페이스북에 "방송에서 정확히 어떤 부분이 문제되는지를 조금 더 명확하게 지적했으면 하는 생각"이라며 "다음 주에도 (추가) 보도예정이라고 하니, 정확히 어떤 부분이 어떤 이유로 문제되는지 언론사의 관점을 실어 보도하면 이해가 더 쉬울 것 같다"고 적었다. 사실상 방송에 나온 김씨의 발언에는 아무 문제가 없지 않느냐는 것이다.

반면 더불어민주당은 보도가 불러올 파장과 국민 여론에 촉각을 곤두세우는 모습이다. 방송 내용보다 국민의힘 측 반응이 더 문제가 있다는 입장이다. 권혁기 민주당 선대위 공보부단장은 이날 브리핑에서 "언론인을 1억 운운하면서 매수하려고 하는 듯한 발언이나, 미투에 대한 잘못된 인식이 나왔는데 이런 부분에 대해서 (국민의힘 측이) 아무런 문제가 없다고 안하무인격으로 나오는 태도가 더 큰 문제다"고 했다. "실정법을 위반한 부분도 상당부분 나왔다"고 덧붙였다. 무속인이 윤석열 선대위에 자문 활동을 했다는 또다른 보도도 언급하며 "어떤 지위와 역할을 했는지 후보 메시지에 관여했는지 윤 후보가 직접 밝혀야 한다"고 주장했다. 우상호 민주당 의원은 라디오에 출연해 "가장 충격적인 건 ‘보수는 바람 피워도 돈으로 입을 막기 때문에 문제가 안 생긴다’는 발언인데 여성 유권자들에게 충격적인 문제인식을 보여준 것이고 파장이 있을 것"이라고 평했다.

