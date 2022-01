이재명, CES 2022 간담회 “기업 활동 위해 자유로운 환경 만들어야”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 6일 미국 CES에 참여한 국내 기업과 화상 간담회를 갖고 “기업 활동을 위해 정부가 자유로운 환경을 만들어야 한다”고 밝혔다.

이 후보는 이날 오전 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘CES 2022 라이브’ 혁신 기업 정책 간담회에 참석, “소위 규제라고 하는 것을 통해 경쟁과 효율을 높여야 되는데 오히려 규제가 경쟁과 효율을 제한하고 있다면 해소 또는 완화하는 것이 경제 전체를 위해 바람직하다”며 이같이 말했다. 그는 “여기에 대해서 우리 국가의 역할을 위기국면 격변의 시기에 다시 한 번 생각해야 할 부분이 있다”고도 덧붙였다.

이 후보는 국가의 대대적 투자를 통해 혁신기업 성장의 토대를 마련하겠다고 밝혔다. 그는 “이제는 국가의 대대적 투자를 통해 격변의 시기를 잘 헤쳐 나가야한다. 핵심에는 인프라 구축, 과학기술 투자, R&D 지원이 있다”며 “무역인 여러분이 전 세계에서 당당하게 어깨를 겨루고 대한민국 이름으로 적극적인 기업활동을 해나갈 수 있도록 정부 역할을 최대한 절제할 뿐만 아니라 필요한 부분에 역할을 해가겠다”고 강조했다.

그러면서 “우리 수출 구조에서 혁신기업들의 비중이 상당히 높아지고 있다. 경제 생태계가 튼튼해지고 있다”며 “과거에는 몇 개 특정 기업만 높아 불안했다면 이제는 바닥이 튼실해지고 있다고 생각한다. 여러분의 도전과 성공을 응원하고 또 감사하게 생각한다”고 전했다.

