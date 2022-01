[e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 에스맥=액면가 200원→1000원 주식병합 결정

◆ 엘아이에스=28억원 규모 채권 압류, 24억원 규모 물품대급 지급 각각 판결

◆ KH E&T=종속사 케이에이치미디어에 130억원 채무보증 결정

◆ 에스엘바이오닉스=유상증자 최종발행가액 4730원으로 확정

◆ 미코=종속사 미코파워에 134억원 규모 채무보증 결정

◆ 신진에스엠=신공장 이전으로 인해 오는 7일 동탄공장 생산 중단

◆ SGA=한국교육학술정보원과 126억원 규모 '4세대 지능형 나이스 구축(응용SW개발 2단계) 2차' 계약 체결

◆ 좋은사람들=김용석 대표집행임원이 일신상의 사유로 사임함에 따라 이종현 사내이사를 대표로 신규 선임

◆ 아래스=반도체 등 시설설비부문 아래스세미로 단순 물적분할 결정

