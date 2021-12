[아시아경제 이광호 기자]<승진>

◆상무

▲경영지원본부 상무 김 준

◆부서장

▲강남지역센터 센터장 이기욱

<신규선임>

◆상무대우

▲경영기획본부 상무대우 이재일 ▲정보보호최고책임자 상무대우 김창규

