마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락

[아시아경제 지연진 기자]30일 국내 증시가 보합권에서 등락을 거듭하고 있다. 배당락 이후 프로그램 매도세가 거세지면서 장초반 코스피와 코스닥은 소폭 하락하기도 했지만, 개인들의 매수가 이어지며 강보합세로 전환했다.

이날 오전 10시50분 기준 코스피는 전일대비 3.25포인트(0.11%) 상승한 2996.54를 기록 중이다. 기관이 2225억원, 외국인이 504억원 가량 순매도한 반면, 개인은 2742억원 어치 순매수하며 지수 반등을 이끌었다.

SK하이닉스가 인텔 인수 첫단계 마무리 소식에 3.54% 상승 중이고, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,700 전일대비 100 등락률 -0.13% 거래량 5,741,321 전일가 78,800 2021.12.30 11:35 장중(20분지연) 관련기사 대한상의 1월 4일 '신년 인사회'…최태원, 회장 자격 첫 참석폴더블폰 대중화 이끈 삼성 "갤럭시Z 판매량 전년 4배 ↑"삼성-LG, 美 프리미엄 가전시장서 '차별화' 맞불 close 는 외국인의 매수가 계속되며 0.63% 강세를 보이고 있다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 907,000 전일대비 17,000 등락률 +1.91% 거래량 126,776 전일가 890,000 2021.12.30 11:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수올해 마지막 코로나19 백신 공급… 총 1억1890만회분 도입코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 close 도 미국 제약사 바이오젠 인수로 인해 2.70% 오름세다. 반면 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 619,000 전일대비 9,000 등락률 -1.43% 거래량 129,909 전일가 628,000 2021.12.30 11:35 장중(20분지연) 관련기사 LG화학 잔혹사 "이제 평균 목표주가는 100만원 밑으로 추락"[클릭 e종목] LG화학, 목표주가 78만원 하향 조정코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수 close 이 1.59% 하락 중이고, NAVER(-1.05%)와 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 59,300 전일대비 500 등락률 -0.84% 거래량 223,436 전일가 59,800 2021.12.30 11:35 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중 close (-1.00%)를 비롯한 시가총액 상위 종목 대부분은 약세다.

이재만 하나금융투자 연구원은 "SK하이닉스가 어제 삼성전자의 시안 공장 감축으로 DRAM 가격의 오를 가능성 때문에 강세를 보이지만 나머지 종목은 특별한 변동폭이 크지 않다"며 "최근 전체적인 거래량과 거래대금이 줄어들면서 상하 탄력이 크지 않다"고 분석했다.

코스닥 지수는 3.09포인트(0.30%) 오른 1031.14로 거래 중이다. 개인이 2329억원 상당을 순매수하고 있고, 외국인과 기관은 각각 1010억원과 1258억원 상당 순매도 중이다.

시가총액 상위종목에선 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 138,700 전일대비 3,500 등락률 +2.59% 거래량 363,255 전일가 135,200 2021.12.30 11:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다 close 가 2.59% 오르며 가장 상승폭이 컸고, 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 90,700 전일대비 1,100 등락률 +1.23% 거래량 408,196 전일가 89,600 2021.12.30 11:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다 close (0.89%) 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 348,500 전일대비 3,900 등락률 +1.13% 거래량 33,019 전일가 344,600 2021.12.30 11:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회 close (0.90%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 75,600 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 171,331 전일가 75,500 2021.12.30 11:35 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세 close (0.40%) 등도 강세다. 반면 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 220,400 전일대비 2,200 등락률 -0.99% 거래량 214,145 전일가 222,600 2021.12.30 11:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락 close (-1.21%)와 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 177,600 전일대비 2,800 등락률 -1.55% 거래량 421,519 전일가 180,400 2021.12.30 11:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락 close (-1.61%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,250 전일대비 300 등락률 -0.87% 거래량 682,518 전일가 34,550 2021.12.30 11:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락 close (-1.30%) 등은 약세를 나타내고 있다.

이날 코스피 시장에선 1142억원 상당의 프로그램 순매도가 이뤄졌고, 코스닥에선 1110억원의 프로그램 순매도를 기록 중이다.

이경민 대신증권 연구원은 "종목별로 이슈가 있는 코스피는 개장 초반 3005포인트까지 갔지만 연휴에 대한 부담과 배당락 이후 기관 투자자의 프로그램 매도 및 공매도가 장초반 하락한 요인으로 보여진다"고 전했다.

