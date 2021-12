[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 29일 오후 2시 20분께 경남 남해군 창선면 가인리 야산 고사리밭에서 산불이 발생해 경남소방본부 소방관들이 진화작업을 벌였다.

소방은 오후 5시께 큰 불을 진화하고, 이후 잔불 진화와 뒷불 감시에 돌입했다.

산불 진화작업에 헬기 6대, 산불진화차 5대, 소방차 12대와 산불전문예방 진화대를 비롯해 100여명의 진화인력(진화대 30명, 감시원 15명, 공무원 15명, 소방 27명, 의용소방대 10명 등)이 투입됐다.

산불로 인한 인명피해는 없었으나, 0.5㏊ 정도의 산림이 소실된 것으로 알려졌다. 소방은 발생 원인을 조사하고 있으며, 방화범에 대해 '산림보호법'을 적용해 엄중 처벌할 계획이다.

