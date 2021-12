코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락

[아시아경제 박지환 기자] 29일 코스피는 배당락일 영향으로 1%대 약세를 점쳤던 증권가의 예상보다 제한된 하락폭을 보이고 있다. 한국거래소는 올해 현금 배당액이 작년과 같다고 가정할 때 이날 코스피의 올해 현금배당락 지수는 배당락 전날인 28일 종가 3020.24보다 42.03포인트(1.39%) 낮은 2978.21으로 추산했다. 다만 보험·은행·증권 등 주요 배당주들의 낙폭은 컸다.

이날 오전 10시23분 기준 코스피는 전날보다 17.42포인트(-0.58%) 내린 3002.82를 가리키고 있다. 지수는 전장보다 17.34포인트(0.57%) 내린 3002.90으로 출발했다. 장초반 한때 2993.36까지 밀리기도 했다.

투자자별로는 개인이 1조1067억원 순매수하며 지수를 방어하고 있다. 외국인과 기관은 각각 1372억원, 9962억원 동반 매도세다.

시가 총액 상위 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,800 전일대비 1,500 등락률 -1.87% 거래량 11,049,899 전일가 80,300 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락 고용부 장관, 중기중앙회·경총에 "재택 독려" 세일즈 close (-1.12%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 382,500 전일대비 2,000 등락률 -0.52% 거래량 182,639 전일가 384,500 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락 고용부 장관, 중기중앙회·경총에 "재택 독려" 세일즈코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자 close (-0.13%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 629,000 전일대비 3,000 등락률 -0.47% 거래량 82,265 전일가 632,000 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인[재계 미래로 뛴다⑤] 모바일 접고 'AI·로봇'에 미래 걸었다 close (-0.47%) 등이 하락했다.

특히 배당락 효과에 금융주들의 하락세가 두드러졌다. NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 12,650 전일대비 950 등락률 -6.99% 거래량 1,905,714 전일가 13,600 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 "거래대금 바닥 확인한 증권업종…코인시장 영향은 제한적"연말 금투업계 CEO 명과암.. 증권사 '유임' 운용 '혁신' 증시 관망 속…5% 이상 초고배당 기업 노려라 close (-6.62%), 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 19,550 전일대비 1,650 등락률 -7.78% 거래량 270,014 전일가 21,200 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 미성년 최고 주식부호 800억대 남매...증가율 톱은 학원 재벌家[2021자본투자대상] "2년째 변동성 장세…IB·리서치·소비자보호 힘쓴 증권사들"[2021자본투자대상] 대신증권, 다양한 포트폴리오…경쟁력있는 운용지원 체계 close (-8.02%), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 206,500 전일대비 15,500 등락률 -6.98% 거래량 119,851 전일가 222,000 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락삼성화재, 커넥티드 블랙박스 할인특약 출시[e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일 close (-6.76%), DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 54,600 전일대비 4,500 등락률 -7.61% 거래량 158,236 전일가 59,100 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 추간판탈출증 신경차단술 치료비 특약 배타적 사용권DB손보, 사회복지공동모금회에 10억 기부DB손보, 교통환경챌린지 3기 컨퍼런스 개최 close (-6.77%), 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 10,450 전일대비 650 등락률 -5.86% 거래량 2,641,647 전일가 11,100 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 기술력·디자인·안정성·실용성·고객맞춤…불황 이겨낸 기업의 '백신'증시 관망 속…5% 이상 초고배당 기업 노려라국민연금 11월 장바구니 '好실적주' 한가득 담았네 close (-5.41%) 등의 낙폭이 크다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 891,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 38,374 전일가 891,000 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인 close (0.56%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 114,500 전일대비 1,000 등락률 +0.88% 거래량 1,151,343 전일가 113,500 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인 close (1.32%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 213,000 전일대비 1,000 등락률 -0.47% 거래량 362,029 전일가 214,000 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 고용부 장관, 중기중앙회·경총에 "재택 독려" 세일즈[클릭 e종목] "상아프론테크, 수소차 전망 여전히 밝아"[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close (0.23%) 등은 올랐다.

같은 시각 코스닥은 전날보다 0.42포인트(0.04%) 오른 1027.86이다. 지수는 전장보다 1.02포인트(0.10%) 오른 1028.46로 개장했다.

투자자별로는 코스피와 마찬가지로 개인이 6304억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 3285억원, 3103억원 순매도 했다.

시가 총액 상위 10개 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 81,900 전일대비 4,900 등락률 -5.65% 거래량 975,521 전일가 88,500 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인 close (-5.76%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 506,100 전일대비 17,700 등락률 -3.38% 거래량 185,613 전일가 523,800 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인 close (-2.63%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 136,300 전일대비 3,700 등락률 -2.64% 거래량 725,677 전일가 140,000 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 삼성운용 "KODEX K-메타버스 액티브 ETF 순자산 5000억 돌파"코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close (-2.36%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 221,400 전일대비 3,300 등락률 -1.47% 거래량 511,664 전일가 224,700 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인 close (-0.98%) 등이 내렸다. 반면 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 183,300 전일대비 700 등락률 -0.38% 거래량 1,437,005 전일가 184,000 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 삼성운용 "KODEX K-메타버스 액티브 ETF 순자산 5000억 돌파"코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자 close (0.76%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,550 전일대비 1,900 등락률 +5.82% 거래량 1,254,450 전일가 32,650 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회 close (4.75%) 등은 올랐다.

서정훈 삼성증권 연구원은 "이날 코스피 기준 약 40포인트 주가 하락이 반영돼도 보합으로 볼 수 있을 것"이라며 "여전히 가격 부담이 적은 구간임을 고려하면 연말 동안 매수 대응이 유효하다"고 말했다.

당분간 국내 증시 변동성 확대가 불가피하다는 지적도 나온다. 이경민 대신증권 연구원은 "12월 코스피 반등 시도에 힘을 실어준 기관 프로그램 매수, 외국인 매수가 배당락 이후 부메랑이 돼 돌아올 수 있다"며 "과거 프로그램 매매 패턴을 보면 12월에 유입된 프로그램 매수는 다음해 1·2월에 대부분 청산돼 왔기 때문에 배당락 이후 외국인, 기관의 매물압력 확대 가능성이 있다"고 말했다.

