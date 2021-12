[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 300 등락률 -0.51% 거래량 15,846 전일가 58,500 2021.12.28 10:20 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 교통환경챌린지 3기 컨퍼런스 개최'내년 과제 산적' 보험사들 조직개편 박차DB손보, 백내장 과잉진료 43개 병원 보건소 신고 close 은 사회복지공동모금회에서 진행하는 코로나19 보건의료 분야와 소외계층 후원 행사인 '희망 2022 나눔 캠페인'에 10억원을 기부했다고 28일 밝혔다.

후원금은 보건의료 분야와 관련 사회복지 서비스를 제공하는 단체 등을 지원하는데 활용될 예정이다.

박기현 DB손보 전략기획팀장은 "코로나19 극복과 소외계층 지원을 위한 다양한 사회공헌 활동을 통해 고객의 행복에 기여하고 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr