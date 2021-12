[내일날씨] 22일 동지 한파 예상‥아침 최저 영하8도

[아시아경제 박소연 기자] 동지인 22일 한파가 예상된다.

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 영하 8도에서 영상 5도로 예측된다. 낮 최고기온은 영상 5~14도로 예상된다.

기상청은 "북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 22일과 23일 아침 기온이 중부내륙을 중심으로 21일보다 7도 안팎 낮아져 영하권에 머물겠다"라면서 "낮 기온도 21일보다 2~4도 떨어지겠다"라고 말했다.

예상 최저·최고기온은 서울 영하 3도와 영상 7도, 인천 영하 3도와 영상 5도, 대전 영하 3도와 영상 10도, 광주 영하 2도와 영상 12도, 울산 영상 2도와 13도, 부산 영상 5도와 14도다.

21일 밤부터 22일 오전까지 내륙지역을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만 안개가 낄 전망이다. 안개가 낀 곳에 지표면 온도가 영하로 떨어지면 안개가 도로에 달라붙어 얼 수 있으니 주의해야 한다고 기상청은 당부했다.

