'민주화 운동 비하' 논란 드라마 '설강화', 방영중지 靑 청원 올라와

청원인 "'설강화', 세계 각국서 시청 가능...민주화 운동 관련 잘못된 역사관 심을 수 있어"

[아시아경제 김서현 기자] JTBC 드라마 '설강화'를 향한 네거티브 여론이 날로 거세지고 있다. '설강화'의 첫 방송 이후, 드라마를 방영중지해달라는 청원글이 올라와 10만명이 동참하기에 이르렀다.

19일 청와대 국민청원 게시판에는 '드라마 설강화 방영 중지 청원'이라는 제목의 청원글이 게시됐다. 글쓴이는 "'설강화'는 방영 전 이미 시놉시스 공개로 한차례 민주화운동을 폄훼하는 내용으로 큰 논란이 된 바 있으며 20만명 이상의 국민들이 해당 드라마의 방영 중지 청원에 동의했다"고 운을 뗐다.

이어 "당시 제작진은 전혀 그럴 의도가 없으며 '남녀 주인공이 민주화 운동에 참여하거나 이끄는 설정은 대본 어디에도 존재하지 않는다'고 주장했다"고 말했다. 그러나 18일 공개된 1회에서는 여주인공이 간첩인 남주인공을 운동권으로 오인해 구해주는 장면이 전파를 탔다.

글쓴이는 "민주화운동 당시 근거없이 간첩으로 몰려서 고문을 당하고 사망한 운동권 피해자들이 분명히 존재하며 이러한 역사적 사실에도 불구하고 저런 내용의 드라마를 만든 것은 분명히 민주화 운동의 가치를 훼손시키는 일"이라고 꼬집었다.

이어 "그뿐만 아니라 간첩인 남자주인공이 도망가며, 안기부인 서브 남주인공이 쫓아갈 때 배경으로 '솔아 푸르른 솔아'가 나왔다"며 "이 노래는 민주화운동 당시 사용된 노래이며, 그런 노래를 1980년대 안기부를 연기한 사람과 간첩을 연기하는 사람의 배경음악으로 사용한 것 자체가 용인될 수 없는 행위"라고 목소리를 높였다.

그러면서 "해당 드라마는 OTT 서비스를 통해 세계 각국에서 시청할 수 있으며 다수의 외국인에게 민주화운동에 대한 잘못된 역사관을 심어줄 수 있기에 더욱 방영을 강행해서는 안된다"며 "민주화운동의 가치를 훼손하는 드라마의 방영은 당연히 중지되어야 하며, 한국문화의 영향력이 점차 커지고 있는 현 시점에서 방송계 역시 역사왜곡의 심각성에 대해 다시 한번 생각해봤으면 한다"고 글을 마무리했다.

한편 드라마 '설강화'는 제작 단계서부터 민주화 운동 비하, 안기부 미화 등의 논란에 휩싸인 바 있다. 당시에도 제작 중단 청원이 올라왔고, 20만명 이상의 동의를 얻었다.

