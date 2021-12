코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속

[아시아경제 이민지 기자]코스피가 오후들어 소폭 하락세를 보이고 있다. 오전 중 3010선까지 올라섰던 코스피는 개인들의 매도 규모가 커지면서 하락 전환했다.

17일 오후 1시 43분 코스피는 전 거래일 대비 0.14%(4.12포인트) 하락한 3003.24를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전일 대비 0.71%(21.21포인트) 내린 2985.20로 큰 폭으로 하락 출발한 뒤 오전 중 상승세를 보이기도 했지만 현재는 소폭 내림세를 기록하고 있다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 2892억원어치 주식을 팔았고, 외국인과 기관은 각각 2468억원, 345억원어치 주식을 샀다.

코스피 시가총액 상위종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,500 전일대비 300 등락률 -0.39% 거래량 7,252,223 전일가 77,800 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 바닥권포착! 100만원만 묻어 놓으세요, “제2의 “코이즈” 4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가삼성전자, 내년 1Q가 실적 저점…이후 본격 반등 전망 close 가 전거래일 대비 0.77% 하락한 7만7200원을 가리키고 있다. SK하이닉스(-2.42%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 956,000 전일대비 2,000 등락률 -0.21% 거래량 103,151 전일가 958,000 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도外人 몰린 삼성바이오로직스, '황제주' 재도전FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close (-0.42%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 384,500 전일대비 3,000 등락률 -0.77% 거래량 268,817 전일가 387,500 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수'FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close (-1.03%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 1,500 등락률 -1.26% 거래량 725,518 전일가 119,500 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수' close (-1.67%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 695,000 전일대비 10,000 등락률 -1.42% 거래량 138,073 전일가 705,000 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수'FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close (-1.42%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 683,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 125,082 전일가 683,000 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수'FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close (-0.29%)등도 내림세를 보이고 있다. 상승 종목으로는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 360,439 전일가 209,500 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도'변화·혁신' 방점 현대차그룹 임원인사…新사업 분야 임원 대거 승진현대차그룹, '203명' 사상 최대 규모 임원인사 단행…40대·R&D 주목 close (0.48%), 포스코(2.29%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 58,400 전일대비 1,800 등락률 +3.18% 거래량 1,119,474 전일가 56,600 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 연말 금투업계 CEO 명과암.. 증권사 '유임' 운용 '혁신' 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피KB자산운용 '푸르덴셜생명 18조원 보험자산' 맡는다 close (2.47%), 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 483,000 전일대비 1,000 등락률 -0.21% 거래량 163,435 전일가 484,000 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 선택 엇갈린 종목들...개미 울고 外人 웃었다내년 역대급 IPO 온다…'뉴머니'의 습격외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아 close (0.10%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 247,000 전일대비 2,000 등락률 +0.82% 거래량 215,879 전일가 245,000 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 현대모비스, 임직원 아이디어 축제 '엠필즈 페스타 2021' 개최현대모비스, 오는 16일 기업설명회 개최현대모비스, '2045 탄소중립 로드맵' 발표 close (1.02%) 등이었다.

같은시각 코스닥지수는전 거래일 대비 0.93%(9.40포인트) 하락한 998.46을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.63%(6.35포인트) 내린 1001.51로 출발한 뒤 장중 1% 넘게 하락하기도 했지만 현재는 낙폭을 소폭 줄인 상황이다. 투자자동향을 보면 개인은 홀로 1559억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 612억원, 910억원어치 주식을 팔았다.

코스닥지수 시가총액 상위종목 중에선 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 163,800 전일대비 400 등락률 +0.24% 거래량 756,744 전일가 163,400 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수'FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close 홀로 0.55% 상승했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 206,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 383,056 전일가 206,000 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [부고] 기우성(셀트리온 부회장)씨 장인상외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아 close 헬스케어(-0.85%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 507,600 전일대비 4,600 등락률 -0.90% 거래량 104,405 전일가 512,200 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수'FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close (-1.21%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 120,800 전일대비 3,300 등락률 -2.66% 거래량 284,166 전일가 124,100 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수' close (-2.58%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 200,000 전일대비 7,000 등락률 -3.38% 거래량 310,136 전일가 207,000 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수'FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close (-3.67%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 86,800 전일대비 1,800 등락률 -2.03% 거래량 879,244 전일가 88,600 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수'FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close (-2.71%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 125,600 전일대비 100 등락률 +0.08% 거래량 70,123 전일가 125,500 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수'FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close (-0.64%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,150 전일대비 400 등락률 -1.16% 거래량 506,335 전일가 34,550 2021.12.17 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러 close (-1.16%)는 하락했다.

