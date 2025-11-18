[클릭 e종목]"젝시믹스, 유연한 대응으로 성장"

유안타증권은 18일 젝시믹스 젝시믹스 337930 | 코스닥 증권정보 현재가 4,840 전일대비 315 등락률 +6.96% 거래량 3,465,038 전일가 4,525 2025.11.17 15:30 기준 관련기사 브랜드엑스코퍼레이션, '젝시믹스'로 사명 변경'폭풍성장' K-애슬레저 치열한 1위 다툼…'해외 진출' 수익성 갈랐다'정치 리스크' 버틴 의류株, 중국 부양·K컬처로 반등 노린다 전 종목 시세 보기 close 에 대해 3분기에 호실적을 달성했다고 분석했다.

젝시믹스는 올해 3분기에 매출액 699억원, 영업이익 61억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 각각 2.4%, 25.8% 증가했다.

권명준 유안타증권 연구원은 "영업이익률이 지난해 3분기 7.1%에서 올해 3분기 8.7%로 1.6%포인트(P) 높아졌다"며 "원가율을 관리했다는 해석이 가능하다"고 설명했다.

이어 "내수와 수출이 모두 늘었다"며 "국내에서는 러닝 웨어 등 액티브 웨어 매출이 늘었고 해외는 적시적 제품 공급 및 진출 국가 확대 등의 영향으로 실적이 좋아졌다"고 덧붙였다.

권 연구원은 "다수의 의류기업 입장에서 시장에 대한 유연성이 중요한 시기"라며 "애슬레저 브랜드로 성장한 젝시믹스는 최근 러닝웨어 뿐 아니라 러닝화, 무릎보호대 등으로 라인업을 확대했다"고 분석했다.

이어 "젝시믹스는 또 일본, 대만, 중국에 진출했다"며 "홍콩, 인도네시아 등 진출 국가를 확대하고 있다"고 강조했다. 아울러 "올해 4분기에는 태국과 필리핀 등으로 진출한다"며 "국내와 해외에서 온라인과 오프라인 동시 진출을 진행하고 있다"고 소개했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



