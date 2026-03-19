[클릭 e종목]"브이엠, SK하이닉스 신규투자 수혜…목표가↑"

6만3000원으로 상향

하나증권은 19일 브이엠 브이엠 close 증권정보 089970 KOSDAQ 현재가 45,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,050 2026.03.19 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"브이엠, 내년 최대 실적 기대…목표가 ↑" [특징주]SK하이닉스 동행 브이엠, 실적 개선 기대감에 신고가 [특징주]브이엠, SK하이닉스 투자와 동행해 성장 전 종목 시세 보기 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 6만3000원으로 상향했다.

김록호 하나증권 연구원은 "내년 주요 메모리 3사는 신규 팹(반도체 생산시설)이 완공되면서 외형 성장 가시성을 주가에 반영했다"며 "국내 장비 업체들 역시 해당 수혜를 같이 누릴 것이기 때문에 글로벌 장비 업체들의 밸류에이션 상향에 동반돼야 한다고 생각한다"고 말했다.

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김 연구원은 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,056,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 970,000 2026.03.19 개장전(20분지연) 관련기사 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 삼성전자·SK하이닉스 나란히 급등하더니…사상 첫 코스피 시총 비중 40% 돌파 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 전 종목 시세 보기 의 M15x 신규 투자 및 미세공정 전환이 진행되는 과정에서 브이엠의 수혜 강도가 예상보다 강한 것으로 파악했다고 밝혔다. 신규 라인에 다른 공정 장비보다 투입되는 장비 대수가 많은 것으로 추정되며 예상보다 양호한 매출액을 기반으로 영업이익률 역시 크게 개선될 것이라고 설명했다.

그는 올해 매출액 2553억원, 영업이익 681억원으로 전년 대비 각각 77%, 176% 증가할 것으로 예상했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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