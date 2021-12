코로나 이후 '확찐자' 늘어…남성 48% 비만에 신체 활동 감소

[아시아경제 이정윤 기자] 지난해 19세 이상 성인 남녀 비만 유병률이 모두 증가한 것으로 나타났다. 특히 남성의 비만 유병률이 큰 폭으로 증가했으며 30~40대의 경우 절반 이상이 비만인 것으로 확인됐다.

14일 질병관리청은 '2020년 국민건강영양조사' 결과를 발표했다. 국민건강영양조사는 흡연, 음주, 영양, 만성질환 등 250여개 보건지표를 산출하는 대표적인 건강통계조사로 1998년에 도입돼 매년 만 1세 이상 1만여명을 대상으로 실시한다.

조사에 따르면 만성질환과 정신건강은 코로나19 발발 이전보다 악화된 것으로 파악됐다. 특히 비만 유병률이 악화된 것으로 조사됐는데 지난해 남성 비만 유병률은 48%로 2019년 기록한 41.8%에 비해 큰 폭으로 증가했다. 남성 비만 유병률은 1998년 조사 이후 가장 높았으며 30~40의 경우 각각 58.2%, 50.7%를 기록했다.

아울러 남성의 경우 고콜레스테롤혈증, 고혈압, 당뇨병 유병률 증가가 나타났지만 여성의 경우 큰 변화가 감지되지 않았다.

고혈압 유병률은 남성 28.6%, 여성 16.8%이며 40~50대 남성은 각각 31.5%, 45.4%를 기록해 조사 이래 가장 높은 수치를 기록했다.

고콜레스테롤혈증 유병률은 남성 20.2%, 여성 18.8%로 파악됐는데 남성의 경우 모든 연령에서 2019년 대비 증가했고 특히 40대는 2019년 20.4%에서 지난해 28.2%로 크게 증가했다.

반면 걷기실천율, 유산소 신체활동 실천율은 감소하고 있는 것으로 조사됐는데 걷기실천율은 지난해 39.2%로 2019년 43.5% 대비 감소했다. 신체활동 실천율도 지속적으로 감소해 조사 이후 가장 낮은 45.6%를 기록했다. 특히 20대에서 신체활동 실천율 감소 폭이 가장 크게 나타났다.

우울장애 유병률은 감소 추세를 보이다가 지난해 5.7%로 소폭 증가했다. 남성보다 여성이, 연령별로는 30대 남성과 20대 여성의 정신건강이 크게 악화됐다.

한편, 흡연 지표는 계속해서 개선되고 있는 것으로 나타났다. 권련 기준 성인 남성 현재 흡연율은 지속 감소해 지난해 34%로 최저치를 나타냈다.

정은경 질병청장은 "2020년은 코로나19 유행 시기로 우리 국민의 건강수준에서도 변화가 나타났다"라면서 "특히 30~40대 남성의 비만 유병률이 급격히 증가해 이에 대한 원인 파악과 지속적인 조사감시가 필요하다"고 했다.

