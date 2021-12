신세계까사, '2021 까사미아 어워드' 연말 프로모션 진행

올해 베스트셀러, 인기 신제품 등 가구·소품 최대 90% 초특가 할인

[아시아경제 김종화 기자] 신세계그룹의 대표 리빙&라이프스타일 기업 ㈜신세계까사가 연말을 맞아 올 한 해 동안 고객에게 사랑 받은 제품을 파격적인 할인가로 선보이는 '2021 까사미아 어워드(CASAMIA AWARD)' 프로모션을 진행한다.

올해 가장 큰 인기를 끌었던 까사미아 가구 및 소품을 '굳 딜 어워드(GUUD DEAL AWARD)'로 선정해 오는 29일까지 초특가로 판매한다. 그리시니, 눕체, 우스터, 비앙코, 포지타노 등의 다이닝, 리빙룸의 대표 인기 가구를 최소 20%에서 최대 50%까지 할인한다. 발열매트, 데스크 오거나이저, 욕실용품, 프리미엄 침구류 등 소품도 30~90% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

10분마다 하나씩 팔리는 '국민 소파'로 자리매김한 까사미아 베스트셀러 캄포 소파의 5만조 판매 돌파를 기념하는 '캄포 어워드(CAMPO AWARD)' 이벤트도 오는 29일까지 진행한다. 캄포 소파 300만원 이상 구매 시 10만원, 500만원 이상 구매 시 20만원 상당의 상품권을 증정한다.

또한 인스타그램 등 SNS에 캄포 소파 후기 공유 시 우수 후기를 선정해 50만 원 상당의 신세계상품권 및 굳포인트를 증정하는 이벤트도 준비됐다.

올 한 해 동안 가장 높은 판매 신장률을 기록한 신제품 4종에 대한 '뉴스타 어워드(NEW STAR AWARD)' 이벤트도 마련했다. 단기간에 인기 상품으로 올라선 신제품 4종은 파스토 테이블, 올비아 거실장, 벨로니 소파, 마테라소 매트리스이며, 까사미아 삼성카드(까드)로 결제 시 굳포인트 5%를 적립할 수 있다.

이 밖에도 연말을 맞아 고객들의 성원에 보답하고자 다양한 혜택을 준비했다. 크리스마스 홈파티 소품 제안전을 통해 크리스마스 소품류를 최대 40% 할인 판매하며, 이벤트 기간 중 구매 시 신세계 포인트 5배 적립, 까사미아와 삼성전자 제품 동시 구매 시 신세계상품권 증정 등의 공동 프로모션도 진행한다.

신세계까사 관계자는 "고객의 뜨거운 성원에 보답하고 따뜻하게 마무리하는 한 해가 되길 바라는 마음에서 까사미아 인기 제품을 특별 할인가로 선보이는 프로모션을 마련했다"면서 "앞으로도 감각적인 디자인과 최고의 품질로 품격 있는 라이프스타일을 제안하는 까사미아가 될 것"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr