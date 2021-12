광주대, Y-MART와 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 지난 10일 학교 행정관 교육혁신지원실에서 Y-MART와 사랑·나눔·행복문화 확산 및 상생발전을 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이날 협약식에는 김혁종 광주대 총장과 김성진 Y-MART 회장, 김황용 광주대 기획처장, Y-MART 나병수 고문 등이 참석했다.

양 기관은 협약을 통해 ▲기업 체험교육을 통한 학생(유학생) 취업 기회 제공 ▲사회적약자를 지원하기 위한 공동사업 추진 및 상호협력 ▲기업체 대표 창업과 성공 관련 특강 지원 ▲국가안보·재난·대테러연구소 주관 학술대회 후원 ▲상호 간 홍보활동 등 기타 협력방안에 관한 사항 등을 협력해 나가기로 했다.

김혁종 총장은 "대학과 기업이 상생할 수 있는 다양한 방법을 연구하고, 상생협력 관계 강화를 위한 네크워크를 구축해 나가겠다"고 말했다.

이어 김성진 회장은 "광주대와 지역인재 양성 등을 위해 지속적으로 협력사업을 추진하겠다"며 "앞으로 양 기관이 큰 힘이 될 수 있도록 소통하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr