[아시아경제 이민지 기자] 삼성자산운용은 10일 임원후보추천위원회를 열고 서봉균 삼성증권 세일즈앤트레이딩(S&T) 부문장(전무)을 신임 대표이사 후보로 추전했다고 밝혔다.

서봉균 신임 대표이사는 금융투자업계에서 약 30여년간 근무한 운용 전문가다. 골드만삭스 한국대표를 지냈으며 지난해엔 삼성증권 운용부문장, 올해는 삼성증권 S&T부문장을 역임했다.

삼성자산운용 측은 “삼성자산운용의 ETF 시장 지위를 공고히 하고 글로벌 인프라 확장을 견인할 것으로 기대한다”며 “조만간 주주총회 및 이사회를 열고, 서봉균 내정자를 대표이사로 공식 선임할 예정이다”고 말했다.

