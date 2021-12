현대홈쇼핑, 중소기업 육성 위해 15억5000만원 지원

[아시아경제 임춘한 기자] 현대홈쇼핑은 신규 입점한 중소기업 육성을 위해 총 15억5000만원을 지원하는 '히든챔피언 스케일업'을 진행한다고 1일 밝혔다.

히든챔피언 스케일업은 상품력은 뛰어나지만 재정적 어려움을 겪고 있는 신규 입점 중소기업을 육성하는 사업이다. 현대홈쇼핑은 지원 대상 기업에게 인서트 영상(자료화면) 제작, 상품 개발비·판촉비 지원, 홈쇼핑 수수료 무료방송 진행 등을 제공한다.

현대홈쇼핑은 화장품 브랜드 '아이디플라코스메틱', '와이씨유' 등 15개 브랜드를 1차 지원 기업으로 우선 선정했으며 조만간 지원 대상 기업을 추가할 계획이다.

임대규 현대홈쇼핑 사장은 "경쟁력 있는 중소 협력사 성장에 실질적인 도움을 주기 위해 이번 지원 사업을 진행하게 됐다"며 "앞으로도 중소 협력사와 함께 동반 성장할 수 있는 다양한 상생 프로그램들을 지속적으로 전개해 나가겠다”고 말했다.

