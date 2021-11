외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세

코스닥은 상승세…1025선 넘어서

[아시아경제 공병선 기자] 코스피가 외국인과 기관의 매도세에 장 초반 하락세를 나타내고 있다. 반면 코스닥은 기관의 매수세와 함께 상승세를 이어갔다.

25일 코스피는 전일 대비 0.08%(2.45포인트) 상승한 2996.74로 장을 출발했다. 하지만 오전 9시1분 곧바로 하락 전환되며 낙폭이 커졌다. 이날 오전 9시29분 2980.03까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 비교적 거세다. 외국인과 기관은 각각 195억원, 1116억원을 순매도했다. 개인은 1299억원을 순매수했다.

대부분 업종이 떨어졌다. 철강금속의 낙폭은 1.13%로 가장 컸다. 이어 보험(-1.06%), 섬유의복(-1.03%), 유통업(-0.84%), 종이목재(-0.74%), 전기전자(-0.72%) 등 순이었다. 비금속광물(1.09%), 서비스업(0.59%), 의약품(0.28%) 등 순으로는 하락했다.

약세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 715,000 전일대비 15,000 등락률 -2.05% 거래량 78,163 전일가 730,000 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 상반기에만 102억8100만달러…對美투자 늘리는 韓기업들'배터리 인재도 삼성으로 와라'…배터리 3사 '인재 충戰'뒷심 떨어진 증시…코스피 3000선 놓고 공방 close 의 하락폭은 1.37%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 500 등락률 -0.42% 거래량 1,346,359 전일가 119,500 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등주가 주춤해도 게임株 골라 담은 外人 close (-1.26%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,900 전일대비 900 등락률 -1.20% 거래량 4,519,282 전일가 74,800 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 "마음이 무겁다"…이재용, 美출장 성과보다 위기감 강조(종합)美출장 마친 이재용 "냉혹한 시장 현실, 직접보니 마음 무거워"한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속 close (-1.07%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 741,000 전일대비 6,000 등락률 -0.80% 거래량 42,583 전일가 747,000 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장 close (-1.07%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 82,900 전일대비 500 등락률 -0.60% 거래량 234,918 전일가 83,400 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 뒷심 떨어진 증시…코스피 3000선 놓고 공방 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피 close (-0.60%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 87,611 전일가 212,000 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등뒷심 떨어진 증시…코스피 3000선 놓고 공방 close (-0.24%) 순이었다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 398,500 전일대비 3,500 등락률 +0.89% 거래량 128,842 전일가 395,000 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 루닛, 720억원 규모 프리 IPO 유치한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등 close (1.01%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 2,500 등락률 +2.01% 거래량 755,435 전일가 124,500 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피하루 만에 코스피 3000선 하회…부각되는 유동성 축소 우려 close (0.40%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 851,000 전일대비 2,000 등락률 +0.24% 거래량 5,805 전일가 849,000 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등뒷심 떨어진 증시…코스피 3000선 놓고 공방 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감 close (0.12%) 순으로는 올랐다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 65,700 전일대비 1,000 등락률 +1.55% 거래량 399,718 전일가 64,700 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피하루 만에 코스피 3000선 하회…부각되는 유동성 축소 우려 close 는 보합을 나타냈다.

코스닥은 전일 대비 0.32%(3.28포인트) 상승한 1023.41로 거래를 시작했다. 이날 오전 9시7분 1025.90까지 오르기도 했다.

기관의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 기관은 136억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 49억원, 97억원을 순매도했다.

강세를 나타낸 업종이 다수다. 디지털콘텐츠의 상승폭은 3.26%로 가장 컸다. 이어 IT S/W & SVC(1.98%), 오락·문화(1.05%), 유통(0.73%), 화학(0.72%) 등 순으로 상승했다. 방송서비스(-3.11%), 통신방송서비스(-2.39%), 반도체(-1.26%), 비금속(-0.85%), 통신장비(-0.70%) 등 순으로는 하락했다.

대부분 시총 상위 10개 종목이 상승했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 135,100 전일대비 3,400 등락률 +2.58% 거래량 381,118 전일가 131,700 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속 뒷심 떨어진 증시…코스피 3000선 놓고 공방 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감 close 의 상승폭은 4.78%로 가장 컸다. 이어 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 99,900 전일대비 3,600 등락률 +3.74% 거래량 1,540,299 전일가 96,300 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 카카오게임즈, 애드페이지 흡수합병주가 주춤해도 게임株 골라 담은 外人주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장 close (3.53%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 204,700 전일대비 3,200 등락률 +1.59% 거래량 646,638 전일가 201,500 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 “제2의 씨젠” 또 한번 강하게 터집니다 확진자 연일 최대! “ㅇㅇㅇ”주목뒷심 떨어진 증시…코스피 3000선 놓고 공방 코스피, 3000 회복 출발…연말 랠리 시작됐나 close (1.89%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 123,700 전일대비 1,600 등락률 +1.31% 거래량 65,785 전일가 122,100 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 뒷심 떨어진 증시…코스피 3000선 놓고 공방 고승범 "셀트리온 감리 진행 중…추후 논의할 것"매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감 close (1.88%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 85,300 전일대비 500 등락률 +0.59% 거래량 110,469 전일가 84,800 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등뒷심 떨어진 증시…코스피 3000선 놓고 공방 close (0.94%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 239,800 전일대비 1,100 등락률 -0.46% 거래량 213,688 전일가 240,900 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피 close (0.71%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 348,500 전일대비 400 등락률 +0.11% 거래량 41,153 전일가 348,100 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"천보, 첨가제 사업 성장 기대…목표가↑"코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩'[특징주]천보, 가파른 실적 성장 지속…신고가 close (0.40%) 순이었다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 408,100 전일대비 1,900 등락률 -0.46% 거래량 5,215 전일가 410,000 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감 close (-1.27%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,100 전일대비 500 등락률 -1.30% 거래량 216,148 전일가 38,600 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비 "이뮤노믹, 美 아이온콜로지와 기술이전 우선협상계약"매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피 close (-0.52%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 543,300 전일대비 3,500 등락률 -0.64% 거래량 41,043 전일가 546,800 2021.11.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등코스피, 3000 회복 출발…연말 랠리 시작됐나 close (-0.26%) 순으로는 떨어졌다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr