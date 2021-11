[e공시 눈에 띄네] 코스피-24일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 한국콜마=자회사 콜마코스메틱스에 대해 322억원 규모 채무보증 결정

◆ KC그린홀딩스=계열사 KC코트렐에 대해 110억원 규모 채무보증 결정

◆ 인바이오젠=최대주주인 버킷스튜디오 대상 300억원 규모 유상증자 결정

◆ 코오롱글로벌=곡반정동 명당2단지 지역주택조합에 250억원 규모 채무보증 결정

◆ 롯데관광개발=운영자금 조달 위해 700억원, 100억원 규모 전환사채 각각 발행 결정

