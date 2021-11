윤석열-이준석, 40여분 간 긴급회동…당내 인선 등 논의한 듯

[아시아경제 김흥순 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보와 이준석 대표가 15일 비공개 회동을 했다.

두 사람은 이날 오후 여의도 중앙당사에서 40여분 동안 배석자 없이 단둘이 만났다. 이는 예정에 없던 만남으로 윤 후보 측 제안으로 자리가 마련된 것으로 전해졌다. 이 자리에서 당 사무총장 등 각종 인선에 대한 논의를 한 것으로 보인다.

윤 후보는 회동 후 취재진과 만나 대화 내용을 공개할 수는 없다면서 "하여튼 제가 당 중심으로 선대위를 구성해서 가겠다고 발표했었다. (선대위 인선이) 잘 진행되고 있으니까 걱정들 안 하셔도 된다"고 밝혔다.

전날 불거진 한기호 사무총장의 사의표명설에 대한 질문에도 "여러가지 잘 진행되고 있다"며 말을 아꼈다. 한 사무총장은 전날 이 대표를 독대하고 거취를 일임한 것으로 알려졌다. 이를 두고 윤 후보가 당무 우선권을 갖게 되면서 사무총장에 새 인물을 기용하고자 한다는 의사가 전달됐다는 이야기도 나왔다.

앞서 윤 후보가 이날 오전 조찬 회동 일정을 이유로 최고위원회의에 불참하고, 이 대표가 최고위 모두 발언과 기자단 백브리핑을 모두 생략한 장면을 두고 두 사람이 신경전을 벌인다는 해석이 잇따르기도 했다.

