'2021 국제기구 합동 취업설명회' 개최…"13일 온라인 진행"

[아시아경제 정현진 기자] 주미대한민국대사관이 주최하고 KOTRA, 한국산업인력공단이 공동 주관하는 '2021 주요 국제기구 합동 취업설명회'가 13일(미국시간 12일) 온라인으로 열린다고 KOTRA가 8일 밝혔다.

이번 행사는 취업설명회와 멘토링 질의응답 세션으로 구성된다. 취업설명회는 유엔(UN), 세계은행(WB), 국제통화기금(IMF), 미주개발은행(IDB)의 인사 담당자와 취업한 선배들이 국제기구 취업 정보와 취업 노하우를 직접 설명한다. 또 미국 취업을 준비하는 구직자가 가장 궁금해하는 취업비자 제도 등 이민법을 최영수 뉴욕주 변호사가 설명하고, 김현정 한국산업인력공단 대리가 해외취업 정착지원금 제도를 소개한다. 멘토링 질의응답 세션에서는 기관별로 온라인 방을 개설해 국제기구 선배들이 한국의 예비 후배들을 온라인으로 직접 만나 국제기구 취업을 위한 심층적인 멘토링 시간을 갖는다.

설명회와 관련된 자세한 사항은 월드잡플러스의 누리집 공지사항에서 확인할 수 있으며, 설명회 직전까지 누구나 자유롭게 등록하고 시청할 수 있다.

이번 국제기구 취업설명회의 녹화본은 시차로 인해 직접 참여하지 못한 한국의 국제기구 취업준비생들을 위해 유튜브 채널 'KOTRA 비즈채널'와 '월드잡플러스'의 누리집을 통해 제공될 예정이다.

박지웅 KOTRA 워싱턴무역관장은 "국제기구가 밀집한 워싱턴DC의 특수성을 활용해 코로나19 확산과 취업비자 발급 애로 등으로 어려움을 겪는 우리 청년들에게 양질의 일자리를 소개하는 데에 의미가 있다"며 "KOTRA와 주미대사관, 산업인력공단이 함께 우리 청년들의 국제기구 취업을 지원하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr