매출 472억원 36% 증가…수익성 구조 개선

골대체재 매출 3배 성장…실적 반등 견인

시지메드텍 시지메드텍 close 증권정보 056090 KOSDAQ 현재가 2,485 전일대비 55 등락률 -2.17% 거래량 784,867 전일가 2,540 2026.03.26 10:57 기준 관련기사 "한 달 2443억 쓰고 간다"…쌀농사 민족이 어쩌다 '미용의료' 강국 됐나[주末머니] 시지메드텍, MDSAP 인증 획득…"글로벌 진출 가속화" 시지메드텍 '노보시스 트라우마' 말레이시아 허가…골절 치료 시장 공략 전 종목 시세 보기 이 골대체재와 치과 사업 성장에 힘입어 영업이익 흑자전환에 성공했다.

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시지메드텍은 2025년 연결 기준 영업이익 38억원을 기록해 전년 영업손실 11억원에서 흑자전환했다고 26일 밝혔다.

같은 기간 매출은 472억원으로 전년 대비 36% 증가했다. 순이익도 65억원으로 전년 순손실에서 흑자로 돌아섰다.

별도 기준 실적도 개선됐다. 매출은 301억원으로 33% 증가했고 영업이익은 40억원으로 74% 늘었다. 순이익은 85억원으로 흑자전환했다.

성장은 골대체재 사업이 주도했다. 해당 매출은 26억원에서 76억원으로 약 3배 증가했다. 척추 제품 매출도 14억원에서 24억원으로 확대됐다.

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치과 사업과 해외 사업도 실적 개선에 기여했다. 인수합병을 통해 편입한 치과 사업 매출이 반영됐고, 미국 법인은 매출 증가와 함께 영업손실이 축소됐다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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