[특징주]플리토, '어닝서프라이즈'에 20%대 급등

권현지기자

입력2025.10.28 14:03

인공지능(AI) 데이터 전문기업 플리토 가 3분기 어닝서프라이즈에 힘입어 28일 강세를 보인다.


이날 오후 1시 56분 기준 코스닥 시장에서 플리토 주식은 전 거래일 대비 22.61% 뛴 1만7730원을 나타내고 있다. 주가는 1만4460원에 하락 출발한 후 상승 전환해 장중 한때 1만7830원까지 치솟기도 했다.

플리토는 이날 연결기준 3분기 매출 118억원, 영업이익 28억원을 기록했다고 밝혔다. 5개 분기 연속 흑자이자 창사 이래 분기 최대 영업이익 달성이다. 올해 1~3분기 누적 매출은 전년 동기 대비 75% 증가한 258억원으로 지난해 연 매출을 넘어섰다. 누적 영업이익은 54억원으로 올해도 흑자를 기록할 것으로 전망된다.


AI 학습용 언어 데이터 판매가 실적 성장을 견인했다. 데이터 품질 경쟁력과 음성·이미지 등 데이터 종류 다변화로 올해만 대규모 사업 6개를 수주했다. AI 통번역 솔루션 사업도 확장세다. 애플·메타·아마존웹서비스(AWS) 등 빅테크(대형 정보기술 기업)는 물론, APEC이나 과학기술정보통신부 등 국내외 대형 이벤트에 AI 통번역 솔루션을 공급하고 있다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
