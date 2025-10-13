본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]플리토, 42억 공급계약 공시에↑

조시영기자

입력2025.10.13 09:39

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

13일 오전 9시 30분 기준 코스닥 시장에서 플리토 주가는 전 거래일 종가 대비 16.02% 오른 1만3110원을 기록하고 있다. 42억원 규모 공급계약 공시 때문으로 보인다.


플리토는 인공지능(AI) 기반 언어 모델의 연구 및 개발용 데이터 판매, AI 통·번역 서비스 및 솔루션 공급을 하는 회사다. AI용 데이터 판매가 매출의 75%, 통·번역 서비스가 18%를 차지하고 있다. 연결 재무제표 기준 플리토의 지난해 매출은 203억원, 당기순이익은 8억원이었다. 올해 상반기까지 매출 140억원, 당기순이익 25억원을 기록해 작년 상반기(매출 78억원, 당기순손실 9억원) 실적을 뛰어넘었다.


앞서 지난 10일 플리토는 글로벌 IT기업과 AI 기반 언어 모델 연구·개발용 데이터 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 약 42억3432만원으로, 이는 최근 매출액 대비 20.86% 규모다. 계약 기간은 내년 2월10일까지다. 계약 상대방과의 관계, 판매·공급 지역 등에 관해서는 거래 상대방의 영업비밀 보호 요청으로 공시하지 않았다.

[특징주]플리토, 42억 공급계약 공시에↑
AD
원본보기 아이콘




조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·금·은' 모으라는 부자 아빠 "은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

'한끼 1만원 시대' 점심 굶는 직장인 속출… 5000원 뷔페 선보인 日 기업

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

천정부지 집값에…추가 대출 규제 이번주 나온다

새로운 이슈 보기