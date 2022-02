[아시아경제 지연진 기자] 파이오링크 파이오링크 170790 | 코스닥 증권정보 현재가 15,450 전일대비 150 등락률 +0.98% 거래량 61,217 전일가 15,300 2022.02.23 10:45 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일[e공시 눈에띄네]코스닥-26일 파이오링크, 올 1분기 영업이익 전년 대비 약 38%↑ close 는 지난해 매출액이 543억원으로 전년대비 36.3% 증가했다고 23일 공시했다.

영업이익은 109억원으로 67.9% 늘었고, 당기순이익도 4.6% 증가한 111억원을 기록했다.

이 회사는 "고객사 증가 및 고부가가치 제품 판매가 증가했다"고 설명했다 .

파이오링크는 또 보통주 1주당 250원을 현금배당하기로 했다. 배당금총액은 16억원으로 시가배당율은 1.45%다. 배당금은 오는 4월21일 지급된다.

