NHN-카카오헬스케어, 복지부 'AI 스마트홈 돌봄' 사업 컨소시엄 구성

NHN와플랫 AI 돌봄 플랫폼 결합

NHN NHN close 증권정보 181710 KOSPI 현재가 36,950 전일대비 600 등락률 +1.65% 거래량 57,528 전일가 36,350 2026.04.06 13:26 기준 관련기사 NHN, '세계 자폐인의 날' 맞아 판교 사옥에 초대형 전구 불빛 삼성증권 "커지는 거시 불확실성...게임주 '비중확대'해야" 연임 수순 밟는 게임사 대표들…AI 등 성장 동력 확보 총력 전 종목 시세 보기 은 자사 시니어케어 전문 법인 NHN와플랫, 카카오헬스케어와 함께 보건복지부의 '인공지능(AI) 스마트홈 돌봄' 사업 참여를 위한 컨소시엄을 구성하고, 서비스 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 보건복지부가 지난달 26일 공모를 발표한 AX-Sprint 사업 중 'AI 스마트홈 돌봄' 과제 참여를 목표로 추진됐다. AX-Sprint 사업은 AI 기술을 활용한 응용제품의 신속한 상용화를 지원하는 정부 사업이다.

AI 스마트홈 돌봄 과제는 돌봄 대상자가 실제 생활하는 가정 환경에 다양한 스마트 기기와 AI기술을 결합해 24시간 생활밀착형으로 자립생활을 지원하는 스마트홈 돌봄 플랫폼을 구축하는 것이다.

3사는 이번 협약을 통해 요양시설이 아닌 '살던 곳에서 건강한 노후'를 실현하는 AI 스마트홈 돌봄 시스템을 구축할 계획이다. 먼저 스마트폰 기반으로 안전·안부·생활 데이터를 수집하고, 연속혈당측정기(CGM), 매시간 혈압측정기(BP) 등 디지털 헬스 기기를 활용해 실시간 건강 지표를 확보한다.

수집된 데이터는 AI 인프라에 저장·통합 분석돼 최적의 돌봄 서비스로 이어지며, 돌봄 대상자를 단일 플랫폼에서 보살필 수 있는 '통합 돌봄 모델'로 구현될 예정이다. 각 사는 AI 인프라, 돌봄 서비스, 건강관리 서비스 역량을 발휘해 역할을 분담한다.

NHN은 대규모 데이터를 안정적으로 처리하고 분석할 수 있는 AI 인프라 환경을 지원한다. NHN은 국가 AI 데이터센터 운영 경험을 바탕으로 지난해 국가 그래픽처리장치(GPU) 확보 사업에 최다 구축 사업자로 선정되는 등 AI 컴퓨팅 경쟁력을 강화해 왔다.

NHN와플랫은 '와플랫 AI 생활지원사' 플랫폼을 기반으로 실제 서비스 구축과 운영을 담당하며, 이용자 접점 역할을 수행한다. '와플랫 AI 생활지원사'는 스마트폰 기반으로 어르신의 안전·안부·건강·생활·정서를 통합해서 관리할 수 있는 AI 돌봄 플랫폼이다.

카카오헬스케어는 AI기반 모바일 만성질환 관리 솔루션 '파스타'를 통해 전문적인 건강관리 서비스를 지원한다. 카카오헬스케어 황희 대표는 "이번 협약을 통해 파스타 서비스, NHN의 플랫폼 운영 경험, AI 기술을 결합해 초고령화 시대의 건강관리 모델을 만들겠다"고 말했다.

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NHN 황선영 법무정책그룹 이사 겸 NHN와플랫 대표는 "보건복지부의 정책 방향성에 부합하는 지자체·공공 표준 운영 모델을 성공적으로 구축하기 위해 전문 역량을 가진 기업과 컨소시엄 구성을 확대하고, 향후 공공 실증 사업을 단계적으로 추진할 것"이라고 밝혔다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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