CJ바이오사이언스, 선메디컬센터와 장내 미생물 검사 협력

'것 인사이드' 기반 솔루션 개발

CJ바이오사이언스는 의료법인 영훈의료재단 선메디컬센터과 장내 미생물 검사 서비스 '것 인사이드(GUT INSIDE)' 기반 맞춤형 헬스케어 솔루션 개발 및 관련 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

CJ바이오사이언스와 의료법인 영훈의료재단 선메디컬센터은 장내 미생물 검사 서비스 '것 인사이드(GUT INSIDE)' 기반 맞춤형 헬스케어 솔루션 개발 및 관련 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다. 왼쪽부터 김의순 유성선병원 병원장, 오귀흥 CJ바이오사이언스 경영리더, 남선우 대전선병원 병원장. CJ바이오사이언스 AD 원본보기 아이콘

이번 MOU를 계기로 양 기관은 장내 미생물 검사 서비스의 사업 및 운영 전반에 걸쳐 협력하고 이를 활용한 진단·치료·건강관리 전반의 헬스케어 솔루션 공동 기획을 추진한다. 연구 및 검증 목적의 자료 활용을 포함해 상호 합의한 협력 과제를 단계적으로 확대할 계획이다. CJ바이오사이언스는 장내 미생물 분석 기술과 솔루션 개발 역량을 제공하고, 선메디컬센터는 임상 현장에서의 검사 서비스 운영과 연구·검증 수행, 관련 자료 제공을 담당하게 된다.

이번 협력은 장내 미생물 검사 서비스를 임상 현장과 연계해 활용 사례를 축적하고, 의료 현장에서의 적용 가능성을 검토하는 데 의미가 있다. 이를 통해 장내 미생물 기반 헬스케어 솔루션 것 인사이드의 실효성과 활용 범위를 점진적으로 넓혀간다는 계획이다.

것 인사이드는 장내 마이크로바이옴 분석 기반의 개인 맞춤형 헬스케어 서비스다. 대변 속 장내 미생물 데옥시리보핵산(DNA)을 차세대 염기서열 분석(NGS) 기술로 분석해 장 건강지수(GMI), 장 유형, 미생물 다양성 등 주요 지표를 제공한다. 건강군·질병군 데이터 기반 인공지능(AI) 분석을 통해 장내 환경 관련 정보를 정량적으로 확인할 수 있다.

CJ바이오사이언스 관계자는 "임상 환경에서의 경험과 데이터를 바탕으로 서비스 고도화와 사업 확장을 단계적으로 추진해 나갈 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>