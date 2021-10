[e공시 눈에띄네]코스닥-26일

[아시아경제 지연진 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 휴먼엔 휴먼엔 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 4,945 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,755 2021.10.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일휴먼엔, 태민철강과 24억 규모 납품 계약[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일 close = 법원이 대표이사에 대한 직무집행정지 가처분 신청을 인용해 대표이사를 김하수, 이경순으로 변경

◆ 명성티엔에스 명성티엔에스 257370 | 코스닥 증권정보 현재가 9,210 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,210 2021.10.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-20일 명성티엔에스 "거래재개 위한 자본 유입 막바지"거래소 “명성티엔에스, 전현직 대표이사 횡령·배임 관련 조회공시 요구” close = 제3자배정 방식으로 신주 128만5347주의 유상증자 결정.

◆ 리더스 기술투자 리더스 기술투자 019570 | 코스닥 증권정보 현재가 670 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 660 2021.10.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-22일리더스 기술투자 "제넨셀, 코로나19 치료제 라이선스 아웃 추진"[CB발행 그 후]리더스, 윤석열 테마로 오른 후 CB 전환…"전체 주식의 20%" close = 199억원 규모의 투자자산운용사 제이씨어슈어런스 제2호 지분( 16.6%)을 유상증자를 통해 취득

◆ 하이소닉 하이소닉 106080 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,110 2021.10.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일 close = 보통주 50% 감자 결정

◆ GV GV 045890 | 코스닥 증권정보 현재가 240 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 240 2021.10.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-20일 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일 close = 회생절차 개신 신청으로 주권매매거래정지 기간 회생절차 개시결정일까지로 변경.

◆ 파이오링크 파이오링크 170790 | 코스닥 증권정보 현재가 16,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,750 2021.10.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 파이오링크, 올 1분기 영업이익 전년 대비 약 38%↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[특징주] 코로나19 재확산에 디지털 뉴딜까지… 인프라웨어 등 클라우드 관련주↑ close = 최대주주인 엔에이치엔이 보유 주식 전량(39.97%)을 350억원을 받고 이글루시큐리에 매각. 회사는 이글루시큐리티 지분 7.0%를 59억여원에 취득.

◆ 이화전기 이화전기 024810 | 코스닥 증권정보 현재가 1,860 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,830 2021.10.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 이화전기, 59억 규모 UPS 시스템 구매 계약 체결이화전기, 이디티 보유 주식 전량 처분 결정[특징주]이트론, 러시아 스푸트니크V 백신 델타 변이 90% 예방효과 close = 지엘가산메트로 주식회사와 58억원 규모의 UPS 시스템 구매설치 계약

◆ 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 90,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 88,500 2021.10.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 “파마리서치, 탄탄한 기존 제품+신제품이 성장 이어가”9월 유망 중소형주…파마리서치·뷰노·비에이치·루트로닉 등 SK케미칼-파마리서치, '콘쥬란' 공동 프로모션 시행 close = 250억원 규모 전환사채권 발행 결정

◆ 대한광통신 대한광통신 010170 | 코스닥 증권정보 현재가 3,535 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,530 2021.10.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일대한광통신, 주가 4045원.. 전일대비 3.06% close =125억원 규모 전환사채권 발행 결정

◆ 스맥 스맥 099440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,780 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,775 2021.10.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 스맥, ‘EMO 밀라노 2021’에서 약 90억원 규모 장비 수주스맥, 친환경 공작기계 2종 출시…"해외 수출 확대 추진"“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close = 100억원 규모 전환사채권 발행 결정

◆ 하츠 하츠 066130 | 코스닥 증권정보 현재가 10,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,050 2021.10.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]하츠, 전방시장 업황 개선…"안정적인 실적 이어질 것"[클릭 e종목]"하츠, 경쟁사 파산으로 점유율 상승"하츠, 리모델링/인테리어 테마 상승세에 6.0% ↑ close = 서울 마포구 서교통 토지 및 건물 200억원에 취득

◆ 원티드랩 원티드랩 376980 | 코스닥 증권정보 현재가 35,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,900 2021.10.27 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제원티드랩, 25일 임시주주총회 소집"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고? close = 3분기 매출액 90억원(+130.26%), 영업이익 25억원(흑자전환)

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr