미래산업, 정기주총 개최…"글로벌 반도체 전문가 사외이사 영입"

반도체 후공정 검사장비 전문기업 미래산업 미래산업 close 증권정보 025560 KOSPI 현재가 13,470 전일대비 110 등락률 +0.82% 거래량 56,135 전일가 13,360 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 미래산업, 이닝 트레이딩과 반도체 검사 장비 공급계약 미래산업, 43억 규모 반도체 검사장비 공급계약 미래산업, 中기업에 62억원 규모 반도체 검사 장비 공급 전 종목 시세 보기 은 27일 정기주주총회를 열고 글로벌 반도체 전문가 영 킴(Young Kim) 전 테라다인(Teradyne) 메모리 사업부 사장을 사외이사로 공식 선임했다고 밝혔다.

회사 측에 따르면 이번에 선임된 영 킴 사외이사는 한양대 전자공학 전공 후 삼성전자 반도체 연구소를 거쳐, 세계적인 반도체 테스트 장비 기업인 미국 테라다인에서 메모리 사업부 사장을 역임한 업계 베테랑이다.

회사는 영 킴 이사가 보유한 40년 이상의 전문 식견과 글로벌 네트워크가 회사의 기술 혁신, 해외 시장 확장에 중추적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 특히 테라다인이 반도체 테스트와 로봇 사업 분야에서 세계적 경쟁력을 갖춘 만큼, 미래산업의 사업 역량 강화에도 큰 힘이 실릴 전망이라고 회사 측은 설명했다.

미래산업은 대외적인 경영 환경의 변화 속에서도 견고한 수주 실적을 이어가고 있다. 지난 17일에는 SK하이닉스와 22억원 규모의 공급계약을 공시한 바 있다.

회사는 올해 1분기 약 173억원의 수주를 받았다. 회사는 전년 동기 대비 변동성이 있는 시장 상황임에도 고부가가치 장비 중심의 수주를 통해 내실 있는 성장을 꾀하겠다는 방침이다.

온성준 로아앤코 그룹의 회장은 "영 킴 사외이사의 합류로 이사회 구성원들과 함께 기술 혁신을 통한 수익성 개선과 적극적인 소통을 통해 주주 가치를 제고할 것"이라며 "시장에서 제대로 된 기업가치를 평가받을 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

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한편 미래산업의 최대주주은 넥스턴앤롤코리아 넥스턴앤롤코리아 close 증권정보 089140 KOSDAQ 현재가 2,170 전일대비 15 등락률 -0.69% 거래량 94,288 전일가 2,185 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 넥스턴앤롤코리아, 지난해 영업이익 32억…전년比 흑자전환 미래산업, '1000만불탑' 수상…글로벌 반도체 장비 기업으로 성장세 입증 로아앤코그룹 넥스턴바이오, 자회사 롤코리아와 소규모 합병 진행 전 종목 시세 보기 로 144만8457주(32.3%)의 지분을 보유하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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