스튜디오산타클로스 최대주주, 지분 51% 확보…"경영권 안정화 목적"

스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 close 증권정보 204630 KOSDAQ 현재가 799 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 720 2026.03.13 개장전(20분지연) 관련기사 스튜디오산타클로스, 유상증자 조달 성공 에스엘에너지, 스튜디오산타클로스 지분 확대…“책임경영 강화” 스튜디오산타클로스 “케이엔터홀딩스, 나스닥 상장 초읽기” 전 종목 시세 보기 가 최대주주와 특수관계사의 지분을 합산해 51%에 가까운 지분을 확보하며 경영권 안정화를 추진했다고 13일 밝혔다.

공시에 따르면 스튜디오산타클로스의 최대주주인 로아앤코는 207만4694주(40.76%)를 보유하고 있으며, 특수관계사 로아프라퍼티는 51만7271주(10.16%)를 보유하고 있다. 두 회사의 지분을 합산하면 총 259만1965주로, 전체 지분의 50.9% 수준이다.

회사는 최근 상장폐지 결정에 따라 오는 17일까지 정리매매가 진행 중인 상황에서 이번 지분 확보가 경영권 방어와 기업가치 제고를 위한 선제적 조치라고 설명했다.

회사 관계자는 "지분 51% 이상을 확보하면서 경영권 안정화가 이뤄졌다"며 "향후 기업가치 제고 방안을 적극적으로 모색해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



