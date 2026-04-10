[특징주]시지메드텍, 시지바이오 인체조직은행 인수…FDA 준수 핵심 설비 확보↑

시지메드텍 시지메드텍 close 증권정보 056090 KOSDAQ 현재가 2,170 전일대비 190 등락률 +9.60% 거래량 2,478,399 전일가 1,980 2026.04.10 11:05 기준 관련기사 시지메드텍, 영업이익 흑자전환…골대체재·치과 사업 성장 "한 달 2443억 쓰고 간다"…쌀농사 민족이 어쩌다 '미용의료' 강국 됐나[주末머니] 시지메드텍, MDSAP 인증 획득…"글로벌 진출 가속화" 전 종목 시세 보기 이 강세다. 시지바이오가 보유한 성남 인체조직 가공조직은행을 인수한다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

10일 오전 10시 기준 시지메드텍은 전일 대비 12.12% 상승한 2220원에 거래되고 있다.

이날 대웅제약 관계사 시지메드텍은 시지바이오가 보유한 성남 인체조직 가공조직은행을 인수한다고 밝혔다.

시지메드텍은 이번 인수로 AATB 인증 이력을 보유하고 미국 식품의약국(FDA) 규정을 준수하는 인체조직 가공시설과 핵심 설비를 확보했다. 또 세포처리시설까지 통합 인수해 글로벌 기준에 부합하는 생산 인프라를 구축했다.

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시지메드텍은 이를 통해 ECM(세포외기질) 기반 치료제와 재생 목적의 스킨부스터 사업을 추진할 계획이다. ECM은 조직 재생을 유도하는 생체 소재다. 피부·연조직 및 골 조직 재생 등 다양한 의료 분야에서 활용 가능성이 높은 것으로 평가받고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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