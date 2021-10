靑 "비정치적인 내용의 차담, 선관위 유권해석 받아" (종합)

文대통령-이재명 후보 26일 청와대 회동…이철희 靑 정무수석까지 3명만 참여

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 26일 문재인 대통령과 이재명 더불어민주당 대선후보의 차담은 비정치적인 내용의 대화가 될 것이라며 중앙선거관리위원회의 유권해석도 받았다고 밝혔다. 의제를 사전에 정한 것은 아니지만 정치적인 얘기는 피하겠다는 의미다.

청와대 핵심 관계자는 25일 "모두 발언은 공개하고, 그다음에 비공개 차담으로 진행될 것이고, 면담 직후에 정무수석 브리핑을 통해서 발언 내용을 충실하게 전달할 것"이라며 "내일 면담 관련해서는 선관위 유권해석을 받았다"고 말했다.

26일 청와대 회동은 문 대통령과 이 후보, 이철희 청와대 정무수석 등 3명이 참여한다. 2012년 이명박 당시 대통령과 여당 대선 후보인 박근혜 새누리당 후보가 만났을 때는 두 사람만이 비공개 회동을 한 바 있다.

청와대 핵심 관계자는 "의제를 미리 조율한 것은 아니다. 2012년 이명박 대통령과 박근혜 후보의 당시와 같은 그런 해석(선관위 유권해석)을 다시 한번 받은 것"이라며 "선관위 유권해석의 범위를 넘어서지 않는 그런 범주 내에서 이루어질 것"이라고 덧붙였다.

한편 청와대는 이번 만남이 오찬 형식이 아닌 차담으로 결정된 배경과 관련해 "면담의 형식보다는 면담의 의미에 주목해 주시기 바란다"고 밝혔다.

