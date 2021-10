송영길 “이재명 지적 지역화폐 예산, 증액 적극 심의”

[아시아경제 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 25일 이재명 대선 후보의 공약인 지역화폐 예산이 증액될 수 있도록 적극적으로 심의하겠다고 밝혔다.

송 대표는 이날 오전 국회에서 문재인 대통령의 시정연설이 끝난 뒤 기자들과 만나 “지역화폐 예산은 이 후보께서도 지적했지만 증액될 수 있도록, 원래의 21조원 규모를 6조원 정도로 축소했는데 확장할 수 있도록 적극 심의하겠다”며 이같이 말했다.

그는 문 대통령의 이번 시정연설에 대해서 “문 대통령은 단 한번도 빠지지 않고 (시정연설을 위해) 국회를 최다 방문한 대통령”이라고 치켜세웠다.

이어 “문 대통령은 우리의 OECD 국가 최저 출산율, 노인 빈곤율, 자살률 같은 우리의 자화상에 대해 솔직히 인정했다”며 “부동산 문제도 인정하고 과제를 제시했다”고 평가했다.

송 대표는 “이번 600조원에 달하는 예산이 취약계층을 보듬는 포용적 예산이 될 수 있도록 민주당은 충분히 예산을 심의하겠다”며 “문 대통령이 손실보상법 중 피해 대상에서 제외되는 부분도 국회가 충분히 논의하면 수용하겠다는 것에 여야 모두 박수를 보냈다”고 했다.

그러면서 “예산 심의 과정에서 부족한 부분을 꼼꼼히 챙기겠다”고 덧붙였다.

