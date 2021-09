[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 동원시스템즈 동원시스템즈 014820 | 코스피 증권정보 현재가 64,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 65,500 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-3일동원시스템즈, 2분기 영업익 247억원…전년대비 10.3%↓동원엔터프라이즈, 동원시스템즈-테크팩솔루션 합병으로 지배력 강화 close =이사회에서 엠케이씨 소규모 합병 승인 결정

◆ 핸즈코퍼레이션 핸즈코퍼레이션 143210 | 코스피 증권정보 현재가 5,770 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,950 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 핸즈코퍼레이션, 현대차·기아와 590억원 규모 자동차용 알루미늄 휠 공급 계약[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일핸즈코퍼레이션, 커뮤니티 활발... 주가 -1.17%. close =인천 2공장 가공공정 내 화재로 건축물, 기계장치 일부 소실. 알루미늄 휠 제품 생산 중단

◆ 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 284,500 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감[특징주]셀트리온 3형제, 코로나 진단키트 美 공급 소식에 강세 연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close =해외 제약사 테바(TEVA)와 393억원 규모 편두통치료제 아조비(AJOVY®) 원료의약품 위탁개발생산 계약

◆ 아주스틸 아주스틸 139990 | 코스피 증권정보 현재가 21,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,500 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 아주스틸, 오는 20일 보통주 의무보유기간 해제“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close =주요주주인 카네마츠(Kanematsu)사와 시간외 대량매매(블록딜)를 통해 80만주 추가 인수 계약 체결

◆ 와이투솔루션 와이투솔루션 011690 | 코스피 증권정보 현재가 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,440 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 거래소 “유양디앤유, 1년간 개선기간 부여”유양디앤유, 회생절차 종결 신청[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일 close =최대주주 이브이첨단소재 이브이첨단소재 131400 | 코스닥 증권정보 현재가 2,060 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,000 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 이브이첨단소재, 313억 현금 확보로 전기차 사업 역량 강화다이나믹디자인, 300억 규모 전환사채 발행EV첨단소재, 주당 100% 무상증자 결정 close , 덕우전자 덕우전자 263600 | 코스닥 증권정보 현재가 8,460 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,520 2021.09.24 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 이브이첨단소재, 313억 현금 확보로 전기차 사업 역량 강화“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정반도체로 몰린 순환매…시총 맏형들 선전에 코스피 3250 눈앞 close 에 4000만주 지분 양도로 최대주주 변경 예정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr