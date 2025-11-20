본문 바로가기
동원그룹, 상장 계열사 모두 ESG 평가 종합 'A등급' 획득

한예주기자

입력2025.11.20 16:18

동원산업, 지배구조 분야 등급 두 계단 상승
동원시스템즈, 2022년부터 종합 등급 매년 한 단계씩 성장

동원그룹은 최근 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 '2025 ESG 평가'에서 동원산업 동원시스템즈 등 상장 계열사 모두 종합 A등급을 획득했다고 20일 밝혔다.


동원산업은 환경 분야 A등급, 사회 분야 A+등급을 획득했으며 특히 지배구조 분야에선 지난해보다 두 계단 상승한 B+ 등급을 기록했다. 동원산업이 주주들에게 다양한 의결권 행사 방법을 고지했고, 사외이사 참여율 공개 등 이사회 운영에 관한 내용이 대폭 개선됐기 때문으로 풀이된다. 또한 동원산업은 포괄적 주식교환을 통해 동원F&B를 100% 자회사로 편입시키며 중복 상장을 해소했고, 중간 배당을 지급하는 등 주주가치 제고를 위한 모범적인 행보를 보인 바 있다.

동원그룹, 상장 계열사 모두 ESG 평가 종합 'A등급' 획득
동원그룹은 동원F&B, 동원로엑스 등 계열사 주요 사업장에 고효율 냉동공조(HVAC)를 도입해 탄소 배출량을 절감하고, 국내 최초로 참치를 조업하는 선망어업과 연승어업에 대한 해양관리협의회(MSC) 인증을 획득하는 등 환경 보호에 앞장서고 있다. 또한 한국해양재단의 인재 육성활동을 지원하고 글로벌 해기사 양성을 위해 인도네시아 유학생을 모집하는 등 지속가능한 경영을 위해 다방면으로 노력하고 있다.


동원시스템즈의 종합 등급은 2022년부터 매년 한 등급씩 상승해 올해 A등급을 기록했다. 동원시스템즈는 재활용이 가능한 폴리에틸렌(PE) 기반의 '유니소재(Uni-Material)' 포장재를 개발하며 환경 보호에 앞장설 뿐 아니라 협력사의 동반성장을 지원하고 공급망 지속관리 정책을 확립하는 등 사회구성원들과 상생하는 기업활동을 이어나가고 있다.


동원그룹 관계자는 "동원그룹은 사회의 필요에 답하기 위해 사회구성원들과 상생할 수 있는 지속가능경영을 실천하고 있다"며 "앞으로도 ESG 경영을 통해 사회적 책임을 다하고 지속가능경영을 선도하는 모범 기업으로 자리매김할 것"이라고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

