서울 오후 6시 확진자 539명…전날보다 81명 많아

14일 하루 확진자 600명 돌파 예상

[아시아경제 한진주 기자] 화요일인 14일 오후 6시까지 18시간 동안 서울 코로나19 확진자 수가 539명으로 집계됐다.

서울시에 따르면 오후 6시 기준 확진자 수는 전날 458명보다 81명 많고, 지난주 화요일(7일) 557명보다는 18명 적다. 13일 전체 확진자 수는 539명, 7일은 671명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 7일부터 11일까지 6일 연속 600명 후반대를 기록했다. 12일과 13일에는 주말 검사자 수가 줄어 500명대로 떨어졌지만, 14일 기준 이미 500명대 중반을 돌파하면서 1일 확진자 수는 600명을 웃돌 것으로 예상된다.

주요 집단감염 사례는 ▲송파구 가락농수산물종합도매시장 12명 ▲중구 직장(9월) 1명 ▲영등포구 음식점(9월) 1명 ▲강동구 실내체육시설(9월) 1명 등이다.

집단감염 외 선행 확진자 접촉 감염 사례가 252명, 감염경로가 불명확해 조사 중인 사례는 253명이다.

이 시각 기준 서울 코로나19 누적 확진자 수는 8만8095명이다. 전체 확진자 수 최종 집계치는 다음 날인 15일 0시 기준으로 내일 오전에 발표된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr