외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감

코스피 0.67%, 코스닥 1.1% 상승 마감

[아시아경제 이민우 기자] 외국인과 기관투자자들이 1조원 넘게 국내 주식을 사들인 영향에 코스피가 상승마감했다.

14일 코스피는 전날 대비 0.67%(20.97포인트) 상승한 3148.83에 장을 마쳤다. 강보합 출발 이후 꾸준히 상승세를 지속하며 오후 2시께에는 3164.31까지 올라섰다. 이후 장 마감 직전 다소 상승세가 주춤해지며 3140대로 마감했다.

외국인과 기관의 매수세가 두드러졌다. 이들은 각각 2940억원, 7627억원어치를 순매수했다. 특히 기관의 경우 지난달 4일 8893억원 이후 최대 규모로 순매수했다. 한편 개인은 이날 1조663억원어치를 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 은행 업종의 상승폭이 6.29%로 압도적이었다. 이어 의료정밀(3.06%), 운수창고(2.06%), 금융업(1.76%) 등의 순서였다. 철강·금속(-1.53%), 섬유·의복(-1.19%), 비금속광물(-1.15%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 10위 종목들도 오른 종목이 다수였다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 4,000 등락률 +1.95% 거래량 718,033 전일가 205,000 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…3150 근접현대차, 첫 경형 SUV '캐스퍼' 온라인 사전예약 "1385만원부터"[클릭 e종목] 배터리 소재 매출 본격화되는 한솔케미칼 close 의 상승폭이 1.95%로 가장 컸다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 755,000 전일대비 14,000 등락률 +1.89% 거래량 197,074 전일가 741,000 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…3150 근접외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔' close (1.89%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,400 전일대비 800 등락률 +0.97% 거래량 1,525,333 전일가 82,600 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…3150 근접[클릭 e종목] "포스코인터내셔널, 실적개선과 신규부품사업으로 성장성도 확보"외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 close (0.97%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,500 전일대비 1,000 등락률 +0.94% 거래량 2,457,619 전일가 106,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…3150 근접경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close (0.94%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,600 전일대비 300 등락률 +0.39% 거래량 18,103,255 전일가 76,300 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 실탄 끌어모으는 TSMC…파운드리 '쩐의 전쟁' 가속화"청년에게 희망을"…정부-삼성, '일자리 창출' 프로젝트 가동삼성전자, 웹캠 모니터 글로벌 출시…"화상회의에 최적화" close (0.39%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 263,000 전일대비 1,000 등락률 +0.38% 거래량 412,436 전일가 262,000 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…3150 근접경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세 close (0.38%) 등의 순서였다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 734,000 전일대비 13,000 등락률 -1.74% 거래량 235,676 전일가 747,000 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 국내 최초 美에 바이오 플라스틱 공장 설립강보합 출발 코스피…3150 근접경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락 close (-1.74%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 402,500 전일대비 5,500 등락률 -1.35% 거래량 1,620,132 전일가 408,000 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…3150 근접[클릭 e종목] “네이버, 골목상권 이슈와 거리 멀어”악재株 던지는 외인·기관, 밑에서 받아내는 '개미들' close (-1.35%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 18,767,565 전일가 124,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 “카카오” 물리신 분! 해결책 드립니다."무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"강보합 출발 코스피…3150 근접 close (-0.40%) 등은 하락했다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 913,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 55,082 전일가 913,000 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…3150 근접반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내 close 는 보합을 기록했다.

코스닥 지수는 전날보다 1.11%(11.40포인트) 오른 1037.74에 마감했다. 코스피와 달리 장 후반까지 상승세가 유지됐다. 오후 2시51분께에는 장중 최고가인 1038.94를 기록하기도 했다.

코스닥 시장에서는 외국인 홀로 2106억원어치를 순매수했다. 개인과 기관은 각각 1142억원, 713억원어치를 팔아치웠다.

거의 모든 업종이 올랐다. 일반전기전자(3.66%), 디지털컨텐츠(3.64%), 섬유·의류(3.49%) 등의 항목이 특히 상승세가 두드러졌다. 운송장비·부품(-2.06%), 기타제조(-0.28%), 건설(-0.20%) 등만 내렸다.

시총 상위 10위 종목 대부분 상승했다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 436,800 전일대비 33,600 등락률 +8.33% 거래량 1,342,900 전일가 403,200 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…3150 근접경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세 close 은 8.33% 오를 정도였다. 이어 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 153,800 전일대비 3,900 등락률 +2.60% 거래량 2,686,868 전일가 149,900 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정강보합 출발 코스피…3150 근접경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락 close (2.60%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 78,600 전일대비 1,900 등락률 +2.48% 거래량 146,278 전일가 76,700 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…3150 근접반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내 close (2.48%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 82,900 전일대비 2,000 등락률 +2.47% 거래량 696,929 전일가 80,900 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…3150 근접개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔' close (2.47%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 64,100 전일대비 1,100 등락률 +1.75% 거래량 407,525 전일가 63,000 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…3150 근접경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락중간배당 4조원 돌파…삼성전자 비중은 50%로 줄어 close (1.75%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 414,100 전일대비 4,200 등락률 +1.02% 거래량 38,914 전일가 409,900 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…3150 근접반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내 close (1.02%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 72,400 전일대비 600 등락률 +0.84% 거래량 1,261,830 전일가 71,800 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 대란속 반도체 공급 발표...역대급이라는 이 종목은?강보합 출발 코스피…3150 근접[특징주]카카오그룹, 오늘 또 5조원 증발 close (0.84%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 110,900 전일대비 700 등락률 +0.64% 거래량 499,862 전일가 110,200 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…3150 근접경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세 close (0.64%) 등의 순이었다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 61,100 전일대비 4,200 등락률 -6.43% 거래량 2,234,033 전일가 65,300 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"에이치엘비 "리보세라닙, 2021 유럽종양학회서 다수 논문 발표…또 ‘완전 관해’"강보합 출발 코스피…3150 근접 close 는 -6.43% 하락했고 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 148,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 128,132 전일가 148,700 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…3150 근접경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세 close 은 보합을 나타냈다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr