메신저 공격 나선 野…"조성은-박지원, 수상쩍은 만남·박지원게이트 될 것"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 ‘고발사주’ 의혹과 관련해 제보자인 조성은씨에 대한 의혹에 힘을 실었다. 특히 조씨가 박지원 국가정보원장과 만났다는 언론 보도 등과 관련해 ‘수상쩍은 만남’이라며 규명되어야 한다고 목소리를 높였다.

11일 김기현 국민의당 원내대표는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "(언론) 보도에 따르면 조 씨는 지난달 8월 11일 서울 한 호텔 식당에서 박지원 국정원장을 은밀히 만난 적이 있다"며 "이번 사건을 최초 보도한 인터넷 매체 ‘뉴스버스’가 조 씨로부터 텔레그램 대화 캡처를 제보받았다고 밝힌 날짜인 7월 21일과 첫 보도가 나온 9월 2일 사이"라고 소개했다.

김 원내대표는 "조씨는 2016년 국민의당 공천관리위원을 지내며 당시 당 지도부였던 박지원 원장과 연을 맺었고, 이후 박 원장이 그 당 비상대책위원장 시절 비대위원을 지낸 이력도 있으며, 최근까지도 자신의 페이스북을 통해 박 원장에 대한 애틋한 마음을 표현하는 등 박 원장과는 끊을래야 끊을 수 없는 수족과도 같은 관계"라면서 "야권의 유력 대선 후보에 대해 뚜렷한 혐의도, 정황도 불투명한 상태에서 무소불위의 힘을 가진 공수처가 수사를 벌인 만큼, 그런 식이면 공수처는 박 원장과 조 씨의 이 수상쩍은 만남도 즉각 함께 수사해야 마땅하다"고 규탄했다.

윤석열 전 총장 측도 관련 보도와 관련해 "경악을 금치 못한다"며 "윤석열 예비후보 제거에 정보기관의 수장까지 개입한 것 아니냐는 의심을 떨칠 수 없는 만큼 이번 사건을 ‘국정원의 대선 개입 의혹’으로 규정하기에 충분하다"는 반응을 내놨다. 이상일 윤 전 총장 측 공보실장은 "이번 공작에 박 원장도 관련이 있다면 엄청난 파문을 몰고 올 ‘박지원 게이트’가 될 것"이라며 "박 원장 휴대폰 등에 대한 압수수색을 즉각 실시해서 국민의 의구심을 해소해야 하는 것"이라고 주장했다.

다른 대선 주자 등도 동조하고 나섰다. 원희룡 전 제주지사는 SNS에서 "대선을 앞둔 시점에 국정원장이 정치개입을 넘어 정치공작 공모 의심을 받을 행동을 자초했다"라며 "국정원장으로서 있을 수 없는 경악할 일"이라고 지적했다. 유승민 전 의원도 "현직 국정원장이 등장하여 또 다른 의혹을 키우고 있다"라며 "국내 정치에 관여하지 못하도록 법에 규정된 국정원의 장이 개입했다면 명백한 불법으로 응당 책임을 물어야 한다"고 비판했다. 하태경 의원은 "고위공직자 범죄수사처는 박 원장을 즉시 입건하고 정치공작 의혹에 대해서도 신속한 수사에 나서야 한다"라며 "정치인 둘이 자주 만나고 자주 통화하는데 정치 이야기를 하나도 안 했다는 건 궤변"이라고 말했다.

