외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주 연속 매도세를 지속했다. 매도 규모는 크게 줄었다.

29일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 23일부터 27일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 3356억원을 순매도했다. 지난 주 1조원 이상 팔아치운 것에 비해 매도 규모는 감소했다. 외국인은 코스피시장에서 4473억원을 팔아치운 반면 코스닥시장에서는 1117억원을 순매수했다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 150,000 전일대비 500 등락률 +0.33% 거래량 1,430,634 전일가 149,500 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 기관 매수세에 코스피 3130선 회복…아프간 사태 영향력 미미외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환 close 였다. 외국인은 지난 주 카카오를 1849억원 순매수했다. 뒤이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 294,500 전일대비 10,000 등락률 +3.51% 거래량 1,202,846 전일가 284,500 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 기관 매수세에 코스피 3130선 회복…아프간 사태 영향력 미미외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환 close 을 1308억원 순매수했다. 이밖에 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 765,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 152,681 전일가 765,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 삼성증권 "당분간 박스피, 테마에 주목"기관 매수세에 코스피 3130선 회복…아프간 사태 영향력 미미외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥 close (1285억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,950 전일대비 300 등락률 +0.74% 거래량 3,060,729 전일가 40,650 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 HMM, 이번주 파업 갈림길…극적 합의 이룰까돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDIHMM 해원노조, 단체사직서 제출 보류…"다음달 1일 재교섭"(종합) close (968억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 103,500 전일대비 500 등락률 -0.48% 거래량 3,507,782 전일가 104,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 기관 매수세에 코스피 3130선 회복…아프간 사태 영향력 미미외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환 close (860억원), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 289,500 전일대비 3,500 등락률 +1.22% 거래량 678,164 전일가 286,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDI[e공시 눈에 띄네]코스피-25일개미들 백신 맞고…백신株 담고 close (826억원), SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 1,500 등락률 +0.70% 거래량 337,290 전일가 213,500 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 셀코리아 외인, 2차전지는 담았다외국인, 한 주만에 '팔자'…7조 넘게 팔아치워원티드랩에 이어서 플래티어도 상장 첫날 “따상”달성! close (700억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 54,700 전일대비 500 등락률 +0.92% 거래량 1,461,836 전일가 54,200 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 삼성화재 30일부터·농협생명 내달 1일…금감원 종합검사 재개(종합)금융사 종합검사 더 못 미뤄…코로나 상황 속 '속전속결'기준금리 인상에 은행주 들썩…더 날아오를까 close (697억원), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 323,600 전일대비 600 등락률 +0.19% 거래량 197,452 전일가 323,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 삼성증권 "당분간 박스피, 테마에 주목"기관 매수세에 코스피 3130선 회복…아프간 사태 영향력 미미[종목속으로] 큰 그림 그리는 포스코케미칼, 양극재 성장스토리 유효 close (583억원), 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 51,700 전일대비 2,300 등락률 +4.66% 거래량 3,057,520 전일가 49,400 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 수소전기 보트부터 연료팩까지…'H2 이노베이션 어워드' 10개사 본선진출알에스오토메이션, 신재생에너지 전력변환장치 공급 계약 체결[클릭 e종목] “두산퓨얼셀, 피하지 못한 수주 공백” close (499억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,300 전일대비 300 등락률 -0.40% 거래량 15,172,748 전일가 74,600 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 삼성 '비스포크 큐커' 출시 한달 만에 1만대 판매 돌파TSMC가 쏘아올린 "반도체 20% 인상"…車가격도 영향?기관 매수세에 코스피 3130선 회복…아프간 사태 영향력 미미 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 5605억원 순매도했다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 783,000 전일대비 5,000 등락률 -0.63% 거래량 353,049 전일가 788,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 기관 매수세에 코스피 3130선 회복…아프간 사태 영향력 미미외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환 close 을 4948억원 팔았다. 이밖에 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 659,000 전일대비 50,000 등락률 -7.05% 거래량 1,048,784 전일가 709,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 블소2 부진에 엔씨 이틀째 급락…작년 5월 주가로 복귀금리인상 부담에 中증시 약세까지.. 코스피 하락 마감"금융균형 첫 발".. 삼성전자 1.19% 미끌 close (4012억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 140,500 전일대비 1,000 등락률 -0.71% 거래량 593,281 전일가 141,500 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 '포장김치 바코드 인식해 맞춤숙성' LG 김치냉장고 신제품 나왔다삼성증권 "당분간 박스피, 테마에 주목"LG전자, 美뉴욕-英런던서 '라이프스 굿' 영화 예고편 상영 close (1094억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 420,000 전일대비 3,500 등락률 -0.83% 거래량 567,004 전일가 423,500 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 기관 매수세에 코스피 3130선 회복…아프간 사태 영향력 미미외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환 close ·810억원), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 89,000 전일대비 1,100 등락률 +1.25% 거래량 9,477,600 전일가 87,900 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 기관 매수세에 코스피 3130선 회복…아프간 사태 영향력 미미외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환 close (802억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 947,000 전일대비 7,000 등락률 -0.73% 거래량 75,275 전일가 954,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 기관 매수세에 코스피 3130선 회복…아프간 사태 영향력 미미외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환 close (724억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 69,700 전일대비 400 등락률 -0.57% 거래량 840,355 전일가 70,100 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복 close (487억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 179,000 전일대비 500 등락률 -0.28% 거래량 418,559 전일가 179,500 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 삼성전기, 유튜브 공모전 '메타버스 시상식' 개최[클릭 e종목]삼성전기, 과한 MLCC 우려…주가와 실적은 괴리한화솔루션, 삼성전기 '와이파이 모듈 사업' 인수 검토 close (462억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 315,000 전일대비 6,500 등락률 -2.02% 거래량 376,740 전일가 321,500 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 삼성증권 "당분간 박스피, 테마에 주목"[종목속으로] 큰 그림 그리는 포스코케미칼, 양극재 성장스토리 유효"CO₂ 운반시장 선점"…포스코·한국조선, 강재·선박 공동개발 close ·430억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

당분간 증시는 박스권에서 등락을 보일 것으로 전망된다. 이경민 대신증권 연구원은 "당분간 코스피는 3000~3300선 박스권 등락이 예상된다"면서 "9월 중 코스피가 3200선을 넘어서고 안착하는지 여부에 따라 코스피 단기 박스권이 좁아질 수 있다"고 말했다.

김영환 NH투자증권 연구원은 "코스피가 지난달 7일부터 이달 20일까지 -7.4%의 조정을 겪은 뒤 기술적 반등이 진행 중"이라며 "기술적 반등은 평균적으로 낙폭의 60%를 되돌리는 수준까지 진행되는데 현재 코스피가 단기에 기술적 반등 목표치를 넘어설만한 동력이 강하지 않다. 낙폭과대주들의 단기 반등 이후에는 박스권 하에서 개별종목 장세가 펼쳐질 가능성이 높다"고 분석했다.

