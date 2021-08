文대통령 "에디슨모터스 준공, 군산의 전기차 시대 알리는 기적소리"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 19일 '전북 군산형 일자리 참여기업' 에디슨모터스 군산공장 준공에 대해 "군산의 전기차 시대를 알리는 힘찬 기적소리"라며 정부가 '기업하기 좋은 환경'을 제공하겠다고 밝혔다.

문 대통령은 이날 오전 새만금 산업단지 내 에디슨모터스의 군산공장에서 열린 준공식에서 영상 축사를 통해 "에디슨모터스 공장의 준공을 진심으로 축하한다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "앞으로 군산과 새만금 일대에 5171억 원이 투자될 것"이라며 "1700여 개의 일자리가 만들어지고, 연간 11만대의 전기차가 생산될 것"이라고 내다봤다.

이어 "지역의 우수한 청년들이 성장하는 발판이 되고, 지역의 기술력 있는 중견·벤처기업이 지역 인프라를 기반으로 공정한 산업생태계를 만들어낼 것"이라고 덧붙였다.

문 대통령은 이번 준공이 지역의 양대 노총과 군산시민들의 참여, 노사간 협력, 기업들의 상생으로 이뤄낸 성과라며 "일자리가 줄어드는 어려운 상황에서 도약의 기회를 만들어낸 결실이다. 참으로 값진 일"이라고 평가하기도 했다.

'상생형 일자리' 사업에 대한 정부의 지원도 약속했다. 문 대통령은 "정부는 상생형 일자리를 통해 고용 안전망을 촘촘하게 구축하겠다"며 "한국판 뉴딜 2.0’의 중요한 축인 ‘휴먼 뉴딜’의 실현으로 전국 모두 살기 좋은 곳으로 바꿔내겠다"고 강조했다.

이어 "정부는 지자체의 노력을 힘껏 지원하고, 일하기 좋고 기업하기 좋은 환경을 제공할 것"이라며 "규제개혁, 연구개발 지원과 같은 지역 맞춤형 패키지 지원으로 상생형 일자리 사업이 지속가능하도록 돕겠다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "군산형 일자리는 친환경 전기차, 상생형 일자리의 성공 모델이 될 것"이라며 "에디슨모터스 공장의 성공으로 전국에 희망을 전파하자"고 밝혔다.

